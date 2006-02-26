شماره جديد ماهنامه " چشم انداز ارتباطات فرهنگي" منتشر شد

خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : حجم زيادي از مقالات اين شماره جريده "چشم انداز" به مقالاتي اختصاص يافته كه در همايش "ارتباطات فرهنگي و سياست خارجي؛ رويكرد ايراني" ارائه شده اند. اين همايش آذرماه امسال در دانشگاه تهران برگزار شده بود.

عناوين پاره اي از مطالب اين شماره "چشم انداز" بدين قرارند: به گفتگوي فرهنگ ايران و فرهنگهاي عرب خوشبينم ( گفتگو با ويكتور الكك) ، اهداف بلندمدت فرهنگي، ضرورت ديپلماسي فرهنگي ماست ( محمود محمدي عراقي) ، جهاني شدن، فرهنگ و سياست خارجي ( احمد نقيب زاده) ، در عصر افزايش تأثير فرهنگ بر نظام بين الملل به سر مي بريم ( گفتگو با مهدي سنايي) ، تغيير در فرهنگ سياست خارجي ( اصغر افتخاري) ، متغيرها و شاخصهاي ارتباطات بين المللي ( محمد جواد ابوالقاسمي) و بدون تأكيد بر فرهنگ، چشم انداز صلح جهاني مبهم است ( منوچهر محمدي).

در جايي از مطلب محمدي عراقي رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات فرهنگي آمده است: از ده? 1920 به بعد دولتها به اهميت نقش فرهنگ پي برده اند و تلاش كرده اند با تقويت محورهاي فرهنگي از اين عامل مهم در روابط خود استفاده نمايند و مرزهاي خود را مرزهاي فرهنگي قرار دهند. قلمرو فرهنگي ايران هم بسيار بزرگتر از قلمرو جغرافيايي و سياسي آن است بنابراين استراتژي ما بايد حفظ قلمرو فرهنگي ايران باشد كه اين يكي ميراث نياكان ماست. در اين ميان زبان پارسي يكي از مهمترين نمادهاي ملي – فرهنگي ايران است. امروزه منافع و امنيت ملي با قدرت نظامي به دست نمي آيد. جنگ كنوني در جهان جنگ نرم است و ايران به عنوان پرچمدار گفتگوي تمدنها بايد از سلاحهاي نرم و تحولات نرم افزاري روز جهان بهره برداري كند.

صاحب امتياز جريده "چشم انداز ارتباطات فرهنگي" سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و مدير مسئول و سردبير آن دكتر مهدي سنايي است.

