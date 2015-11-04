جزئیات نشست مدیران ارشد آب/ گزارش ستاد نجات ذخایر آب

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی با حضور رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیران ارشد منابع آب ایران، گزارش عملکرد شش ماهه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی ارائه شد.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه به‌ شدت به طرح احیا و تعادل بخشی امیدوارم، گفت: کار بزرگی را آغاز کرده‌ایم و اثرات مثبت این کار نه فقط در منابع آب زیرزمینی بلکه در همه بخش‌ها مانند آب سطحی قابل مشاهده است.

میدانی ادامه داد: در حال حاضر ما شاهد این اثرات مثبت در قوایی همچون قوه قضائیه و مقننه نیز هستیم. این کار بزرگ را باید با برنامه پیش بُرد و از هرگونه آشفتگی پرهیز کرد.

وی گفت: در چارچوب طرح‌های بزرگ فعالیت‌ها به پروژه‌ها و زیر پروژه‌هایی تبدیل می‌شود که هر کدام از آنها دارای مدیران مختص به خود است و اقدامات به طور منظم پایش و آسیب شناسی شده و موانع آن بر طرف می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت تحرک بیشتر طرح احیا، اظهارداشت: به طور مثال هنوز تشکیل شورای‌های حفاظت تسهیل نشده و به همین دلیل باید سرعت عمل بیشتری داشته باشیم. همه پروژه‌ها و زیرپروژه‌های این طرح به طور عجیبی با یکدیگر مرتبط هستند و باید با اجرای پیش نیازهای هر پروژه وارد پله بعدی شویم؛ در همین ارتباط باید دفتر مدیریت پروژه این طرح تقویت شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به حمایت‌های وزیر نیرو از طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: در اجرای این طرح بخش ستاد وزارت نیرو و بخش شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به دنبال یک هدف هستیم و می‌خواهیم با یک تلاش جمعی کاری ماندگار از خود به جا بگذاریم و کار اینجانب هم به عنوان معاون وزیر، رفع موانع و کمک به تحقق اهداف است.

میدانی بر لزوم مطالعه دقیق و چندباره دستورالعمل‌های طرح احیا توسط مدیران عامل شرکت‌های آب منطقه‌ای و سایر مسولان ذیربط تاکید کرد و اظهارداشت: با داشتن عزم و جدیت در کار حتما نتیجه خواهیم گرفت و من به شدت به طرح احیا امید دارم.