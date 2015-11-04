شکست خانگی میامی مقابل آتلانتا

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز چهارشنبه ادامه پیدا کرد که در یکی از دیدارهای مهم تیم میامی هیت در سالن اختصاصی خود، امریکن ایرلاینز و در حضور ۱۹ هزار و ۶۰۰ تماشاگر مقابل آتلانتا هاوکس به میدان رفت و در پایان نتیجه را ۹۸ بر ۹۲ واگذار کرد.

در این بازی جف تیگو گارد تیم آتلانتا با کسب ۲۶ امتیاز ستاره میدان بود و در تیم میامی نیز وایت ساید و دوان وید با ۲۳ و ۲۱ امتیاز بهتر از دیگران ظاهر شدند. میامی با این این بازی ۲ برد و ۲ باخت در کارنامه دارد و آتلانتا چهارمین برد خود در کنار یک شکست را در کارنامه ثبت کرده است.

در دیگر بازی‌ها نتایج زیر حاصل آمده است:

* شارلوت بابکتس ۱۳۰ - شیکاگو بولز ۱۰۵

* دیترویت پیستونز ۸۰ - ایندیانا پیسرز ۹۴

* نیواورلینز پلیکانز ۹۴ - اورلاندو مجیک ۱۰۳

* دالاس ماوریکس ۹۱ - تورنتو رپتورز ۱۰۲

* ساکرامنتو کیگز ۸۹ - ممفیس گریزلیز ۱۰۳

* لس آنجلس لیکرز ۱۰۹ - دنور ناگتس ۱۲۰