۱۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸

در حاشیه رقابتهای قهرمانی جهان؛

حسین اوجاقی در کمیسیون ورزشکاران شرکت می کند

حسین اوجاقی در کمیسیون ورزشکاران شرکت می کند

قبل از آغاز رقابتهای ووشو قهرمانی کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی با حضور سرمربی تیم ملی کشورمان در اندونزی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه سالیانه این کمیسیون ۲۰ آبان ماه در اندونزی برگزار می شود و حسین اوجاقی سرمربی تیم ملی کشورمان برای حضور دراین جلسه ۱۸ آبان ماه راهی جاکارتا می‌شود. 

کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی به رياست یک چینی و نایب رئیسی یک روسی ۵ عضو از هر قاره دارد که اوجاقی به عنوان نماینده قاره کهن در جلسات آن شرکت می کند. 

در این جلسه قرار است مباحث فنی ، قوانین جدید بخصوص وزنکشی روزانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خصوص پیشنهاداتی که نمایندگان قاره ها دارند نیز بح شود.

اوجاقی نیز با چند پیشنهاد از جمله نحوه امتیازات دهی ، استفاده از تابلو امتیازات و چگونگی ثبت امتیازات در تابلو در این جلسه شرکت می کند. 

قرار است تیم ملی کشورمان ۱۹ آبان ماه برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان راهی اندونزی شود.

