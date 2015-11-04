حسین اوجاقی در کمیسیون ورزشکاران شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه سالیانه این کمیسیون ۲۰ آبان ماه در اندونزی برگزار می شود و حسین اوجاقی سرمربی تیم ملی کشورمان برای حضور دراین جلسه ۱۸ آبان ماه راهی جاکارتا می‌شود.

کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی به رياست یک چینی و نایب رئیسی یک روسی ۵ عضو از هر قاره دارد که اوجاقی به عنوان نماینده قاره کهن در جلسات آن شرکت می کند.

در این جلسه قرار است مباحث فنی ، قوانین جدید بخصوص وزنکشی روزانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خصوص پیشنهاداتی که نمایندگان قاره ها دارند نیز بح شود.

اوجاقی نیز با چند پیشنهاد از جمله نحوه امتیازات دهی ، استفاده از تابلو امتیازات و چگونگی ثبت امتیازات در تابلو در این جلسه شرکت می کند.

قرار است تیم ملی کشورمان ۱۹ آبان ماه برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان راهی اندونزی شود.