کشف راز طول عمر گیاه معروف آلاسکا توسط محقق ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، از مدتها پیش کشاورزان منطقه سردسیر آلاسکا معتقد بودند که گونه ای گیاه موسوم به Rhodiola rosea اثرات درمانی حیرت انگیزی دارد. این گیاه نامهای مختلفی از جمله «ریشه طلایی» یا «ریشه سرخ» دارد و به دلیل آنکه مقاومت خوبی نسبت به سرمای آلاسکا دارد همواره مورد توجه کشاورزان و البته محققان بوده است.

درحالی که تصور می شود کمتر گونه گیاهی شاخصی قابلیت رشد و تکثیر در آلاسکای سردسیر داشته باشد اما در این نقطه از جهان هم کشاورزی در جریان است، آن هم به عنوان یک صنعت. این موهبت به واسطه گرمای دلپذیر تابستان آلاسکا به دست آمده اما فصل رویش محصولات اینچنینی کوتاه است و به همین دلیل کار کشاورزان با محدودیتهای زیادی همراه است.

از مدتها پیش ساکنان اولیه این نقطه از جهان متوجه شده اند که باید به سراغ گونه های مقاوم برای توسعه کشاورزی بروند که یکی از آنها Rhodiola rosea بوده است. عقیده بر این است که این گیاه خواص درمانی حیرت انگیزی برای کاستن از اضطراب، افسردگی و استرس دارد. حتی در مناطق گسترده ای از آلاسکا از این گیاه برای تهیه چای انرژی زا هم استفاده می شود.

نخستین بار در دهه ۴۰ میلادی بود که این گیاه زیر ذره بین دانشمندان قرار گرفت. تا پیش از آن کمتر محققی به این گیاه توجهی خاص می کرد. به تدریج دولت روسیه متوجه خواص ویژه این گیاه شده و آن را به آزمایشگاههای تحقیقاتی خود برد.

خیلی زود گیاهی که کمتر کسی فکرش را می کرد تا این حد مورد توجه قرار گیرد به یکی از رازهای ارتش شوروی سابق تبدیل شد. تحقیقات زیادی بر روی خواص حیرت انگیز این گیاه انجام شد و نتایج آنها نیز هیچگاه فاش نشد.​

دانشمندان آن زمان ارتش شوروی سابق از این گیاه برای بهبود عملکرد ذهنی و فیزیکی سربازان و ورزشکاران این کشور استفاده می کردند.

اما مهمتر از آن استفاده از این گیاه در برنامه فضایی روسیه بود به طوریکه گفته می شد از اثرات خاص این گیاه جهت ارتقای عملکرد فضانوردان در فضا استفاده می شد. خیلی زود دانشمندان آمریکایی متوجه این تحقیقات شده و آنها نیز به نوبه خود پروژه تحقیقاتی گسترده ای درخصوص این گیاه راه انداختند.

اکنون ثابت شده که این گیاه خواصی که چندین دهه دانشمندان شوروی سابق و آمریکا و حتی پیشتر از آن یعنی ساکنین محلی آلاسکا را به خود مشغول کرده بود، در خود دارد و دکتر مهتاب جعفری مدیر آزمایشگاه «گروه آزمایشی جعفری» در دانشگاه کالیفرنیا یکی از محققان اصلی این پروژه به شمار می آید.

دکتر جعفری و همکارانش ثابت کرده اند که گیاه Rhodiola rosea تأثیر قابل توجهی بر افزایش عمر مگس ها، کرمها و مخمر دارد.

نتایج تحقیقات این محقق ایرانی و همکارانش در ژورنال تخصصی Plos منتشر شده است.

تاکنون تلاش مشخصی برای آزمایش این گیاه بر روی انسان صورت نگرفته اما به عقیده افرادی نظیر دکتر جعفری، نتیجه احتمالی آن حیرت انگیز خواهد بود. او می گوید: تاکنون چیزی شبیه این ندیده ام.