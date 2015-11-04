  1. ورزش
۱۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

مذاکره مشحون با درک باورمن در حضور مدیرعامل شیمیدور

نشست رئیس فدراسیون بسکتبال با سرمربی تیم ملی به منظور تعیین تکلیف قرارداد این مربی در حضور مدیرعامل باشگاه شیمیدور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «درک باورمن» سرمربی آلمانی تیم ملی بسکتبال بامداد امروز (چهارشنبه) به منظور تعیین تکلیف قرارداد خود و مشخص شدن چگونگی ادامه همکاری‌اش با بسکتبال ایران، به تهران سفر کرد.

وی به فاصله چند ساعت پس از حضور در تهران، به محل فدراسیون بسکتبال آمد تا در نشستی با محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال پیرامون این قضیه مذاکرات لازم با وی را داشته باشد.

نشست محمود مشحون و درک باورمن از ساعت ۱۰ آغاز شده است.

جالب اینکه «هندریک دیربوقوقاسیان» مدیرعامل باشگاه شیمیدور تهران نیز در این نشست حضور دارد.

حضور وی از آنجایی است که طی چند روز گذشته صحبت‌هایی مبنی بر همکاری درک باورمن با این تیم تازه لیگ برتری شده، مطرح شده بود.

اگرچه محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال هر گونه صحبت و مذاکره در رابطه با حضور احتمالی باورمن در باشگاه شیمیدور را تکذیب کرده بود، اما حضور مدیرعامل این باشگاه در نشست سرنوشت‌ساز امروز تعیین‌کننده این موضوع است.

کد خبر 2957730
زینب حاجی حسینی

