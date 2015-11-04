به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه قطارهای جدید در دست ساخت در راه ورود به چرخه حمل ونقل ریلی پایتخت هستند، گفت: خط ۳ مترو به زودی به وضعیت مطلوب خود خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه خط ۳ مترو به عنوان طولانی ترین خط متروی خاورمیانه در شرایط سخت تحریم ها اکنون با ۹۰ درصد ایستگاه فعال در حال خدمات رسانی به شهروندان است، گفت: در این خط دغدغه اصلی شهروندان که خرابی و یا فعال نبودن پله های برقی بود به طور کامل برطرف شده و اکنون تمام ایستگاه های خط ۳دارای پله برقی فعال است.

به گفته تشکری هاشمی یکی از برجستگی های خط ۳ همزمانی بهره برداری از مترو با پله برقی است اما شاید در چندین مورد نقص فنی پیش آمده باشد که باتوجه به ضمانت های اجرایی پیمانکاران موارد در طی چندین ساعت برطرف شده است.

وی با اشاره به زیاد بودن سرفاصله حرکت قطار در این خط گفت: روال بهره برداری از ایستگاه ها این است که به منظور از جلوگیری از ازدحام و بار سنگین ترافیک در ماه های نخست بهره برداری تنها چندین ساعت از ایستگاه های جدید استفاه می شود. در عین حال کمبود قطار نیز دلیل زیاد بودنسرفاصله خط ۳ مترو است.

وی با اشاره به بهره برداری از ایستگاه نعمت آباد در آینده ای نزدیک گفت: اینکه یکباره تمام ایستگاه ها مورد بهره برداری قرارگیرد وضعیت مطلوبی را در خط ایجاد نخواهد کرد به همین منظور ایستگاه های آماده بهره برداری به تدریج و تا پایان سال افتتاح می شود.