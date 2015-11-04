  1. استانها
۱۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۰

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان:

برگزاری همایش ملی زبان‌های بومی زاگرس توسط دانشگاه پیام نورلرستان

برگزاری همایش ملی زبان‌های بومی زاگرس توسط دانشگاه پیام نورلرستان

خرم آباد - رئیس دانشگاه پیام نور لرستان از برگزاری همایش ملی زبان های بومی زاگرس در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نخستین همایش ملی زبان های بومی زاگرس میانی اسفند ماه سالجاری در دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برگزاری نخستین همایش ملی زبان های بومی زاگرس با تاکید بر زاگرس میانی است، افزود: این همایش دوم اسفند همزمان با روز ملی زبان های مادری در دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان اظهار داشت: پژوهشگران می توانند حداکثر تا ۲۰ آذر نسبت به ارسال مقالات خود به دبیرخانه همایش اقدام و حداکثر تا تاریخ ۲۰ دی ماه نتایج داوری مقالات اعلام خواهد شد.

جعفری تصریح کرد: پژوهشگران و اساتید علاقمند می توانند مقالات خود را در محور های مفهوم زبان‌های بومی در ماندگاری زبان فارسی، نقش مکمل زبان های بومی در تثبیت هویت ایرانی اسلامی، شناخت، تفکیک و تحلیل زبان ها و گویش های ایرانی رایج در غرب کشور به دبیرخانه نخستین همایش ملی زبان های بومی زاگرس با تاکید بر زاگرس میانی ارسال کنند.

