کیوان ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین فعالیت‌های موسیقایی خود اینگونه توضیح داد: به تازگی در استودیو «شیخ حمدان» دوبی که یکی از استودیوهای مجهز و پیشرفته موسیقی در منطقه است کار آهنگسازی و ضبط یک اثر را به اتمام رسانده ام که قرار است در چندین فستیوال بین المللی شرکت داشته باشد. در این اثر که با حضور نوازندگان خارجی و ایرانی تهیه و تولید شده است کارهایی به آهنگسازی من در قالب یک آلبوم ضبط شده و قرار است به صورت بین المللی توزیع شود.

وی ادامه داد: استودیویی که ما در آن مشغول ضبط و تولید اثر بودیم یکی از مجهزترین مراکز ضبط آثار موسیقایی در منطقه است که در مقایسه با بسیاری از استودیوهای کشورمان اصلا قابل مقایسه نیست. امیدوارم طی سال های آینده شرایط به گونه ای فراهم شود که ما برای تجهیز فنی استودیوهای ضبط موسیقی شرایط بهتری داشته باشیم و بتوانیم در کشور خودمان به تولید کارهای باکیفیت بپردازیم.

این نوازنده پیشکسوت تار بیان کرد: بالاخره بعد از مدت ها کش و قوس درباره انتشار آلبوم تصویری کنسرتی که با سالار عقیلی داشتم، این آلبوم تصویری بعد از پایان ایام محرم و صفر توسط شرکت ایران گام روانه بازار موسیقی می شود و امیدوارم این اثر با توجه به حاشیه های زیادی که داشت بتواند در آرامش کامل در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد. به هر حال هم اکنون مشکلی با شرکت ایران گام وجود ندارد و طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته، آلبوم قرار است بعد از ماه محرم و صفر در بازار منتشر شود.

ساکت در پایان درباره اجراهای زنده خود نیز توضیح داد: بعد از ماه صفر برنامه‌های بسیاری زیادی در حوزه های داخلی و خارجی دارم که در صورت قطعی شدن آنها درباره جزییات این اجراهای زنده اطلاع رسانی لازم را خواهم کرد. برای این کنسرت ها طوری برنامه‌ریزی شده که تعدادی از گروه های خارجی نیز با ما همکاری های خوبی خواهند داشت.