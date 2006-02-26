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۷ اسفند ۱۳۸۴، ۲۱:۳۲

استارت تور دوچرخه سواري در تفتان

استارت تور دوچرخه سواري در تفتان

تور دوچرخه سواري تفتان از امروز در منطقه تفتان شهر زاهدان در استان سيستان و بلوچستان استارت مي خورد.

به گزارش خبرنگار ورزشي" مهر" از كرج در اين تور 12 تيم داخلي و دو تيم خارجي به مدت 7 روز با هم به رقابت خواهند پرداخت . دتيمهايي از استانهاي كرمان ، تهران ، خراسان جنوبي، كرج ، آذربايجان ، گلستان و سيستان و بلوچستان ودو تيم از افغانستان و پاكستان در اين رقابتها حضور دارند.
ليندرسرمربي آلماني تيم ملي ازميان شركت كنندگان رقابتهاي مذكور نفرات برتر را انتخاب و به اردوي تيم ملي دعوت خواهد كرد.
گفتني است ؛ تيم پاكستان از روز گذشته تمرينات خود را در زاهدان آغاز كرده و تيم افغانستان امروز وارد زاهدان خواهد شد.

کد مطلب 295781

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