استارت تور دوچرخه سواري در تفتان

به گزارش خبرنگار ورزشي" مهر" از كرج در اين تور 12 تيم داخلي و دو تيم خارجي به مدت 7 روز با هم به رقابت خواهند پرداخت . دتيمهايي از استانهاي كرمان ، تهران ، خراسان جنوبي، كرج ، آذربايجان ، گلستان و سيستان و بلوچستان ودو تيم از افغانستان و پاكستان در اين رقابتها حضور دارند.

ليندرسرمربي آلماني تيم ملي ازميان شركت كنندگان رقابتهاي مذكور نفرات برتر را انتخاب و به اردوي تيم ملي دعوت خواهد كرد.

گفتني است ؛ تيم پاكستان از روز گذشته تمرينات خود را در زاهدان آغاز كرده و تيم افغانستان امروز وارد زاهدان خواهد شد.