منتظريم روال قانوني پرونده نشريه محلي هرمزگان طي شود/ پاي افراد ديگري نيز وسط كشيده مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، عماد افروغ در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: اگر در پرونده اين نشريه محلي فقط با دانه ريزها برخورد شود و دانه درشت ها مصون بمانند مطمئنا مجلس واكنش نشان مي دهد.

وي در پاسخ به اين سئوال كه خبرنگار مذكور غير عمد و بدون مطالعه مطلب اقدام به انتشار آن كرده است، تصريح كرد: به هر حال در اين موضوع سه نفر مقصر هستند ابتدا كسي كه آن مطلب را انتخاب كرده و دوم كسي كه مطلب را چاب كرد و سومين مقصر صاحب امتياز نشريه است.

افروغ افزود: اين سوال خبرنگاران كه مدير مسئول نشريه مسئوليت مطالعه نهايي مطلب روزنامه را داشته است گفت: اينكه چه كسي مقصرتر است را دادگاه بايد تشخيص دهد.

وي در پاسخ به انتقادات خبرنگاراني كه علي ديرباز نماينده بندر عباس و مدير مسئول اين نشريه در مصاحبه اي در روزهاي اول انتشار اين مطلب سعي كرد خود را مبري كند و حتي حكم اعدام براي اشتباه يك خبرنگار خواستار شد، گفت: بنده در كميسيون فرهنگي در جمع محدودي از اعضاي كميسيون با آقاي ديرباز گفتگو كردم و به ايشان توصيه كردم در نطق پنج دقيقه اي از چاپ اين مطلب اعلام انزجار كند و بسياري از مسئوليت ها را بر عهده بگيرد اما ظاهرا بنا به تشخيص هيات رئيسه مساله عمومي نشده بود اجازه ندادند دير باز در اين رابطه نطق كند.

نماينده تهران افزود: نظر هيات رئيسه اين بود با نطق پيش از دستور موضوع به صورت گسترده پخش و عمومي مي شود.

وي خاطرنشان كرد: با مساله اي روبرو هستيم كه دانه درشت ها هم در آن مقصر هستند و اگر فقط دانه ريزها را گرفته اند و نخواهند با بقيه برخورد كنند ما واكنش نشان مي دهيم.

افروغ در پاسخ به اين سوال كه مجلس تاكنون واكنش نشان نداد ه است هم گفت: اولا منتظر هستيم بينيم روال قانوني به چه مشكلي طي مي شود دوما مجلس تعطيل بود و گرنه بنده در اين مورد حساس بودم و كار را از ابتدا پيگيري كردم.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس بحث اعدام الهام افروتن را كه يكي از خبرنگاران در مورد آن پرسيد كاملا منتفي دانست.