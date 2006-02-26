انجمن هاي علمي گروه پزشكي طبقه بندي مي شوند / شرايط عادلانه اشتغال بايد از طريق كارآفريني فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر "محمدعلي محققي" امروز در اجلاس سالانه انجمن هاي علمي گروه پزشكي در تالار امام علي (ع) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي توانمند سازي را يكي از ضرورت هاي اصلي بحث آموزش دانست و افزود: اين ضرورت در پزشكي عمومي وساير مراجع مرتبط شروع شده و براي گروه پرستاري نيز در دستور كار قرار دارد كه اين امر با همكاري انجمن هاي تخصصي مربوطه انجام مي شود.

وي در ابتدا ضمن محكوم كردن اهانت به ساحت مقدس پيامبر اكرم (ص) و همچنين اهانت به حرم امامين عسگريين در سامرا، گفت: اين جسارت ها و اين ددمنشي ها صفحه ديگري از جنايات كثيف استعمار انگلستان است و انشاءالله اين جسارت ها به خود آنها بر مي گردد.

معاون وزير بهداشت با اشاره به مخالفت هايي كه با استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در ايران صورت مي گيرد، خاطرنشان كرد: تعارض و برخورد صريح استكبار جهاني با پيشرفت علمي در جوامع اسلامي از جمله ايران است و اين روند در سابق هم به اشكال ديگري مرسوم بود.

وي افزود: اين سياست ها در گذشته موجب عقب ماندگي دنياي اسلام شده، دنيايي كه در گذشته ها تنها در بخش طب 15 هزار اثر علمي داشت كه از آن ميان 5 هزار اثر باقي مانده و در حال احياء شدن است.

محققي اظهار داشت: با شناختي كه از زمينه هاي مخالفت جهان غرب با جهان اسلام در بخش پيشرفت علمي وجود دارد هر زمان كه اين پيشرفت سير صعودي داشته است مخالفت ها جدي تر شده است و الآن گفته مي شود كه اين ملت حق پيشرفت ندارد و بايد وابسته بماند.

وي انجمن هاي علمي را سرمايه هاي اصلي كشور دانست و گفت: اين مجموعه ها به دليل موقعيت خاص شكل گيري شان بسيار ممتاز هستند و در مدت كوتاهي رشد سريعي داشته اند اما متاسفانه به اندازه كافي در سطح علمي و جامعه مطرح نشده اند.

معاون آموزشي وزارت بهداشت تصريح كرد: جامعه پزشكي در قالب يك انجمن موهبتي است كه توسط آن مي توان انتظارات جامعه را برطرف كرد و با مسائل مسئولانه برخورد كرد و توانمندي هاي اين انجمن ها را به حل مشكلات مردم سوق داد.

وي گفت: از انجمن هاي علمي انتظار مي رود در مورد معرفي رشته خود به جامعه، هويت بخشيدن، ارتقاء و تحكيم مباني و فراهم كردن شرايط لازم براي برخورداري مردم از آن رشته خاص تلاش كنند.

محققي با اشاره به لزوم برخورداري همه مردم كشور از امكانات و توانمندي هاي نظام سلامت گفت: بايد نيازهاي همه جامعه را از طريق تعامل و نه تقابل با يكديگر برطرف كرد.

معاون وزير بهداشت افزود: اگر موضوع تعيين تعرفه مطرح مي شود نبايد به تقابل گروه هاي پزشكي در برابر هم بيانجامد زيرا تعيين تعرفه براي اين است كه كم درآمدترين مردم نيز بتوانند از خدمات نظام سلامت بهره گيرند.

وي كارآفريني را راهكار موضوع بيكاري و چالش حرفه اي در پزشكي دانست و افزود: شرايط عادلانه اشتغال بايد از طريق كارآفريني فراهم شود و عادلانه اين است كه در تصميم سازي ها نظرات انجمن ها نيز در نظر گرفته شود.

محققي علوم پزشكي را قائل به خط كشي ندانست و افزود: انجمن هاي علمي نزديك به هم بايد در چارچوب هاي علمي و منطقي از توانايي يكديگر استفاده كنند و اگر اختلافي وجود داشت وزارتخانه مي تواند آن را حل كند. در بسياري از رشته ها نيز لازم نيست انجمن هاي كوچك تأسيس شود و مي توان آن ها را در انجمن هاي بزرگتر با زير گروه هاي تخصصي تشكيل داد.

وي خواستار حضور مبتكرانه و خلاقانه انجمن هاي علمي پزشكي در بخش آموزش مداوم شد و افزود: تاكنون همه ظرفيت هاي آموزش مداوم پزشكي تحقق نيافته است و اين آموزش بايد به گونه اي متحول شود كه مهمترين نيازهاي جامعه پزشكي به صحيح ترين شيوه در اختيار مردم قرار داده شود.

به گزارش "مهر"، اجلاس سالانه انجمن هاي علمي گروه پزشكي با حضور وزير بهداشت و معاونين آموزشي، سلامت، غذا و دارو و توسعه و روساي انجمن هاي علمي امروز در تالار امام علي (ع) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار شد.