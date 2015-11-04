مبارزه باعرضه قلیان به هماهنگی منسجم بین دستگاهی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عرفانی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان همدان بابیان اینکه استان همدان در مصرف دخانیات مقام سوم کشور را دارا است، اظهار داشت: عرضه قلیان در مکان‌های گردشگری، اماکن عمومی و تفریحی افزایش یافته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با تأکید بر اینکه مبارزه با مصرف سیگار و عرضه دخانیات و قلیان نیاز به هماهنگی منسجم و راهبردی بین دستگاه‌های مختلف دارد، بیان داشت: با یک برنامه زمان‌سنجی شده می‌توان با این معضل مبارزه کرد.

عرفانی بابیان اینکه باید مبارزه با دخانیات از حوزه علوم پزشکی فراتر برود، بیان کرد: شهرداری باید در برخورد باعرضه قلیان در اماکن عمومی ورود پیدا کند.

وی در این مورد ادامه داد: در بحث دخانیات و مبارزه باعرضه آن شهرداری و سایر نهادها که متولی مکان‌های عمومی هستند باید وارد شوند و بهداشت و مراجع قضایی نیز می‌توانند به‌عنوان ضابط ورود پیدا کنند.

شهرداری در اماکن عمومی محلی را برای افراد سیگاری در نظر بگیرد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت: شهرداری در اماکن عمومی محلی را برای افراد سیگاری در نظر بگیرد و اگر قوانین به‌طور کامل اجرا شود به‌طورقطع در مبارزه با دخانیات موفق خواهیم بود.

عرفانی عنوان داشت: کسانیکه که فروشنده قلیان و سیگار هستند اجازه ندارند در این خصوص تبلیغ کنند درحالی‌که زیباترین ویترین را برای سیگار در نظر می‌گیرند.

وی در ادامه با بیان اینکه در ایام بازگشت حجاج دو هزار و ۵۰۰ زائر خانه خدا وارد فرودگاه مهرآباد شدند، بیان داشت: زوار مورد غربالگری قرار گرفتند و از ۲۰۸ زائر همدانی پنج نفر مشکوک به بیماری کرونا شناسایی شدند اما موردی که دارای کرونای مثبت باشد مشاهده نشد.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به سفرهای عتبات عالیات همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی افزود: همدان کریدور غرب کشور برای عبور زائران به عتبات عالیات است و از همین رو باید آمادگی‌های لازم برای مسائل بهداشتی و امنیتی انجام شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان عنوان داشت: علائم سرماخوردگی باید پیگیری شود و احتمال آنفولانزا نیز وجود دارد و از طرف دیگر پرونده آنفولانزای مرغی هنوز بسته نشده است.

عرفانی با اشاره به اینکه در سفرهای اربعین سال گذشته مرگ‌ومیر براثر تصادفات در استان همدان قابل‌توجه بوده است، گفت: استان همدان تنها استان دارای اتاق ایزوله تنفسی در کشور است.

هرگونه نقل‌وانتقال گوشت بدون مجوز دامپزشکی ممنوع است

مدیرکل دامپزشکی استان همدان نیز در این جلسه بابیان اینکه شرایط بروز ویروس آنفولانزا در این فصل فراهم است، گفت: برنامه‌ریزی برای کنترل واحدهای مرغ تخم‌گذار و گوشتی فراهم‌شده است.

محمود رضا رسولی بابیان اینکه این واحدها از دو منظر مورد اهمیت هستند، افزود: تخم‌مرغ ازلحاظ پوسته آن و اینکه ممکن است ویروس در سطح پوسته باشد و ازلحاظ داخل تخم‌مرغ که ویروس به داخل آن سرایت کند باید در مراقبت باشد.

وی با تأکید بر اینکه هرگونه نقل‌وانتقال گوشت بدون مجوز دامپزشکی ممنوع است، بیان کرد: در خصوص کود طیور و یا انتقال طیور زنده نیز مجوزهای لازم صادر می‌شود و با پرورش‌دهندگان غیرمجاز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.