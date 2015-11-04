درمان نقطه بحران سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس کامیابی ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش علمی فصلی پزشکان عمومی ایران که در مرکز همایش‌های رازی برگزار می‌شود، اظهار داشت: بخشی از محرومیت‌های درمانی با اجرای طرح تحول سلامت جبران شده است، اما متاسفانه ساختار نظام سلامت همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

وی با بیان این مطلب که نقش پزشکان عمومی در طرح تحول سلامت دیده نشده است، افزود: آنچه را که مسئولان وزارت بهداشت عنوان می‌کنند این است که پرداخت پول از جیب مردم در بحث هزینه‌های درمان کاهش پیدا کرده، اما مستندی در این خصوص هنوز ارائه نشده است.

کامیابی همچنین در پاسخ به سئوالی از درمان به عنوان نقطه بحران سلامت نام برد و گفت: اعتقاد داریم سیستم سلامت می‌بایست روی عوامل خطر که همان پیشگیری است، کار کند.

وی با بیان این مطلب که بحران در بخش درمان تمام شده است و می‌بایست به پیشگیری توجه کنیم، گفت: آنچه مشخص است با اجرای طرح تحول سلامت بخشی از مشکلات هتلینگ بیمارستانی، تجهیزات پزشکی و ... حل شده است، اما ادامه این روند نیازمند داشتن منابع پایدار در حوزه سلامت است.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با تاکید بر اینکه پول در نظام سلامت به اندازه کافی وجود دارد، تصریح کرد: این پول می‌بایست در مسیر خودش و به درستی هزینه شود.

کامیابی با بیان این مطلب که حاکمیت به حوزه سلامت اعتماد کرد و منابع مالی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت، افزود: این اعتماد همچنان می‌بایست وجود داشته باشد تا بتوان به ادامه اجرای طرح تحول سلامت امیدوار بود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه برای اصلاح ساختار نظام سلامت نیازمند یک استراتژی و برنامه مشخص هستیم، تصریح کرد: در این برنامه درازمدت می‌بایست با الگوی پزشک خانواده به جلو حرکت کنیم.

کامیابی با بیان اینکه بار عمده درمان و پیشگیری بر دوش پزشکان عمومی است، افزود: این اراده در پزشکان عمومی وجود دارد که بسته‌های خدمتی را اجرا کنند.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با بیان این مطلب که نیاز داریم الگوی جهانی پزشک خانواده تا حد زیادی در کشور ما بومی‌سازی شود، ادامه داد: ما به اندازه کافی پزشک داریم، اما آنچه مهم است اینکه موفقیت پزشک خانواده، مشروط به ایجاد امنیت شغلی پزشکان عمومی و همچنین در نظر گرفتن شأن پزشکان عمومی در این برنامه است.

وی با بیان این مطلب که دورنمایی برای پزشکان عمومی مشخص نشده است، اظهار داشت: همکاری پزشکان عمومی در برنامه پزشک خانواده ملزم به داشتن یک برنامه درازمدت و سیاست پایدار است که چنانچه تغییرات سیاسی هم اتفاق افتاد، باز هم مدیران بعدی ملزم به اجرای این برنامه باشند.