مهری شمشیرکش نایب رئیس بانوان هیات تیروکمان استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات اداره این هیات با سرپرست عنوان کرد: 13 ماه است که مدت ریاست رئیس هیات استان ما به پایان رسیده است و وی تحت عنوان سرپرست مشغول به کار است. ما چنیدین بار به اداره کل ورزش و جوانان استان خود مراجعه کردیم و از طرف وزارت ورزش و جوانان هم چندبار در خصوص برگزاری مجمع و تعیین رئیس به فدراسیون نامه زده شده است ولی متاسفانه شجاعی هیچ عکس العملی نشان نمی دهد.

وی افزود: شجاعی می گوید تا زمانی که رئیس است مسئولیت هیات ما با همین عنوان سرپرستی ادامه خواهد یافت. ظاهرا او به قانون کاری ندارد و شخصی تصمیم می‌گیرد.

شمشیرکش با اشاره به اساسنامه فدراسیون تیروکمان تصریح کرد: سوال من این است که شجاعی اساسنامه فدراسیون را طبق کدام قانون تنظیم کرده است؟ فدراسیون ما تنها فدراسیونی است که متولی ورزش در آن حق رای ندارد. یعنی این اساسنامه حق رای را از عالی ترین مقام گرفته است. در کدام اساسنامه است که اعضای مجمع حق رای دارند ولی حق عزل ندارند؟! اینها تنها بخشی از قوانینی است که شجاعی برای اساسنامه از خود عنوان کرده است.این اساسنامه بسیار ضعیف و کاملا یکطرف است.

وی با بیان اینکه نمی دانم چه کسی یا چه نهادی باید به تخلفات شجاعی رسیدگی کند ادامه داد: به جز بحث اساسنامه تخلفات زیاد دیگری نیز وجود دارد که شجاعی مرتکب آنها شده است. وی به عنوان خزانه دار کمیته ملی المپیک باید ابتدا از این شغل خود استعفا می داد و سپس در انتخابات شرکت می کرد ولی به سادگی با دور زدن قانون در انتخابات شرکت کرد و رای هم آورد. حالا هم مجبور شده است استعفا دهد وگرنه فکر نمی کنم اینکار را انجام می داد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون تیروکمان در خصوص استعفای دیرهنگام شجاعی از خزانه داری کمیته ملی المپیک در آستانه انتخابات فدراسیون اظهار کرد: فکر می کنم حق همه مخصوصا کاندیداهای مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان تضییع شده است. این حرکت بسیار زشت و زننده است. شجاعی اساسنامه را بسیار خوب بلد است ولی از آن به نفع خود استفاده می کند. همینکه ایشان روسای هیاتها را در یک شرایطی قرار داده که برای همه سوال برانگیز شده است توهین به کاندیداها، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک است.

شمشیرکش ادامه داد: شجاعی می توانست قبل از ثبت نام کاندیداها استعفا بدهد. در مجموع من معتقدم شجاعی از طرف شخص یا گروهی حمایت می شود . بعید می دانم وی در فدراسیون بماند و مسئولان باید پاسخ این حرکات وی را قاطعانه و واقع بینانه بدهند. ما عضو این خانواده هستیم و در تیروکمان می مانیم این رشته را ترک نمی کنیم بلکه این شجاعی است که باید اینجا را ترک کند.من به عنوان عضوی از خانواده رشته تیروکمان از همه مسئولان تقاضا دارم نسبت به بی اخلاقی و بهره کشی شجاعی برخوزد قاطع و جدی داشته باشند.