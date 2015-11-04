به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصغری ظهر چهارشنبه در جلسه نقد کتاب پایان تاریخ در نظر فلاسفه مدرن و پست مدرن گفت: در این کتاب به یک موضوع جدید و به روزی پرداخته شده است که دارای نثر روان، روشن و گویا است اما علاوه بر محاسن زیادی که دارد باید در صورت تجدید چاپ به برخی موارد در آن توجه ویژه ای شود.

این استاد دانشگاه تبریز با اشاره ای به عدم واکاوی اندیشه پایان گرایی در این کتاب گفت: این مساله به خوبی در بخش مقدمه و درآمد باز نشده که اصلا مراد از پایان گرایی چیست و از سوی دیگر در قسمت اول نام برخی فیلسوفان مدرن آورده شده که جای خالی فلاسفه زیادی را می توانیم در آن ببینیم.

اصغری ادامه داد: برخی از بخش های کتاب را می توان به شکل مستقیمی ترجمه دیگر کتاب های موجود در این حوزه دانست.

وی افزود: با وجود نامی که این کتاب دارد، در پشت کتاب به زبان انگلیسی به نام رویکرد پست مدرن در پایان تاریخ نامگذاری شده است که به نظر بهتر از نام فارسی کتاب می آید.

این منتقد کتاب در ادامه با طرح سوالی از نویسنده کتاب گفت: هگل بعد از خودش، تصویری مارکیستی یافته و رنگ و لعاب دیگری پیدا می کند اما آیا فوکویاما در برابر این تفسیر وی را درک کرده است.

کتاب پایان تاریخ در نظر فلاسفه مدرن فراتر از مباحث آموزشی است

محمود صوفیانی، یکی از منتقدین این کتاب نیز در این جلسه با اشاره ای به جایگاه نقد درست گفت: نقد سطحی در کتاب های معمولی شاید کارساز باشد اما در کتاب های فلسفی جایگاهی نخواهد داشت و این امر جایگاه نقدی کارشناسی در این خصوص را بیشتر نمایان می سازد.

این منتقد با بیان اینکه ساختار خاصی بر این کتاب حاکم است، گفت: با وجود اینکه در مقدمه کتاب، مولف با ملاحظه های ویژه، این کتاب را آموزشی دانسته اما به نظر من این مجموعه فراتر از مباحث آموزشی بوده و نکات مهم زیادی را در برگرفته است.

وی ادامه داد: نجات و رستگاری هگل در این مجموعه توجه ویژه ای یافته است اما مساله مهم این استان که آیا باید هگل را به عنوان یک فیلسوف پست مدرن یا مدرن در نظر بگیریم که نویسنده باید در این خصوص اشاراتی داشته باشد.

صوفیانی با بیان اینکه این کتاب شروع خوبی داشته است، گفت: به خصوص اینکه این کتاب از مبحث مربوط به اسطوره ها آغاز شده و همچنین از نظر مفسران برجسته در قسمت هگل استفاده شده و دیدگاهشان نیز مورد نقد قرار می گیرد و همچنین در جاهایی با احتیاط جمله هایی از هگل آورده می شود.

وی افزود: این کتاب، خواننده را وادار به چالش می کند و دانشجوی فلسفه باید کتاب را خودش واگشایی کند که ساختار کتاب به سه قسمت تقسیم می شود که دوره اول، دوره شکل گیری صورت عقلی، اندیشه و تاریخ فلسفه و دوره دوم استفاده عملی و سیاسی از تاریخ فلسفه که نقد شده و در سومین بحث نیز در خصوص پست مدرنیسم مباحثی مطرح شده است.

استاد دانشگاه تبریز ادامه داد: کتاب در حالی آغاز شده که قبل از بحث در مورد تاریخ در خصوص فلسفه تاریخ بحث شده که آن را می توان یکی از نقاط قوت کتاب دانست.