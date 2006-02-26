نمايش عروسكي "خورشيد" در تماشاخانه مهر روي صحنه رفت

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي، در اين نمايش كه با حمايت اداره كل هنرهاي نمايشي و با همكاري مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري همه روزه به جز شنبه ها از ساعت 18 در تماشاخانه مهر روي صحنه است، ميترا كريمخان، ندا نجفي، مريم عباسعلي، فاطمه حسين زاده، مريم جمالي فر، هادي ولي لو، بهروز رضاييان و پيمان فاطمي به عنوان بازي دهندگان عروسك ها حضور دارند.

در خلاصه قصه اين نمايش چنين آمده است : در سرزمين دور مردان آن ديار براي كمك به امام حسين (ع) راهي كربلا مي شوند، مي رسند و نمي رسند. بعد از واقعه عاشورا خورشيد از آن سرزمني مي رود و ماه قرمزي مي ماند كه هميشه ناله مي كند. زنان آن ديار هر سال همان روز طيل مي زنند تا خورشيد پيدا شود و اين قصه مي ماند تا دنيا دنياست.

طراحي عروسك هاي اين نمايش را حسين ضيايي، ساخت عروسك ها را محمد ايمانخاني، مديريت صحنه را كوروش ابراهيم زاده و طراحي صحنه، پوستر، بروشور و تركت را افشين رازي عهده دار بوده اند.

تاريخ اجراي اين نمايش عروسكي كه ويژه بزرگسالان است تا پايان اسفند ماه و مدت زمان اجراي آن نيز 20 دقيقه است.

نمايش "خورشيد" روز پنجشنبه هفته جاري (11 اسفند ماه) براي نمايندگان رسانه هاي گروهي اجراي ويژه خواهد داشت.

گفتني است تماشاخانه مهر در محل تقاطع خيابان حافظ و سميه، حوزه هنري واقع است.