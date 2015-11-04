به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خان کرمی گفت: خودروی هايما S۷ به عنوان محصول جدید ایران‌خودرو، در دو مدل گيربكس دستي و اتوماتيك توليد و عرضه مي شود. قيمت تعيين شده براي این خودرو با گيربكس دستي ۷۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و براي محصول اتوماتيك ۷۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با اشاره به این که خودروی هايما نسبت به رقبا در بازار از برتری خاصی برخوردار است، خاطر نشان کرد: نخستین سری از این محصول که در ایران خودرو خراسان تولید شده، به زودی وارد بازار مصرف می شود.

شرکت هایما که در سال ۱۹۹۲ تاسیس شده است، همواره در مشارکت با شرکت مزدای ژاپن موفق عمل کرده و خودروي S۷ حاصل این همکاری است. این خودرو كه بر روی پلاتفرم مزدا CX-۷ بنا شده، در خطوط پيشرفته کارخانه ایران خودرو خراسان ساخته می شود. در طراحی ظاهری این خودرو می‌توانید خطوطی سیال را ببینید که با استفاده از زوایای نه چندان تند، نمایی پخته و در عین حال هیجان انگیزی ایجاد کرده‌اند. رگه‌های از سبک طراحی مزدا شریک تجاری هایما نیز در طراحی این خودرو دیده می‌شود.

درون کابین خودروي S۷ با تکیه بر مد روز در طراحی کابین و المان‌های مدرن شکل گرفته و کیفیت مواد به کار رفته در کابین یک سر و گردن بالاتر از رقیبان است. در بالاترین نقطه یک نمایشگر هفت اینچی لمسی قرار دارد که اطلاعات مختلفی را برای سرنشینان به نمایش می گذارد. همچنین تصاویر دوربین دید عقب و پخش DVD توسط سیستم صوتی نیز در همین نمایشگر قابل مشاهده است. سیستم صوتی خودرو شش بلندگو دارد که می‌توانند به خوبی کابین را پوشش دهند. کابین S۷ به چهار ایربگ راننده، سرنشين و جانبي مجهز است. آیینه‌های جانبی در این خودرو برقی و مجهز به گرم کن هستند. ضمنا این آیینه‌ها به دلیل وسعت دیدی که در اختیار راننده قرار می‌دهند، امکان جا به جايي و پارک کردن خودرو در فضاهای کوچک را مهیا می‌کنند.

آیینه وسط نیز در این خودرو می‌تواند هنگام دنده عقب رفتن فاصله خودرو با مانع را برای سرنشینان به نمایش بگذارد. همچنین می‌توانید میزان باد لاستیک‌ها را به کمک سامانه TPMS در همین آیینه ببینید. از جمله امکاناتی که S۷ را نسبت به دیگر رقیبان متمایز می‌کند، سیستم ره یاب ماهواره ای است. به طوری که بسیاری از خودروهای گران قیمت بازار نیز فاقد این سیستم هستند، اما در خودروي S۷ و چند محصول دیگر ایران خودرو می‌توانید از این امکان با جدید‌ترین نقشه‌ها و مسیرها استفاده کنید.

خودروي S۷ مجهز به فرمان برقی است که باعث می‌شود دقت در سرعت‌های مختلف به صورت اتوماتیک تنظیم شود و این مهم ایمنی حرکت به خصوص در سرعت‌های بالا را افزایش می دهد. همچنین صندلی ‌راننده به صورت برقی قابل تنظیم است كه این امکان برای راننده در هشت جهت مختلف میسر است. خودروي S۷ برای سرنشینان جلو سیستم گرم کن صندلی را نیز در نظر گرفته است. سان روف برقی، چراغ‌های LED، روکش چرمی صندلی‌ها، سیستم ورود بدون كليد یا KeyLess و دکمه استارت(در مدل اتوماتيك)، شیشه شوی عقب، کروز کنترل(در مدل اتوماتيك)، ترمزهای دیسکی در هر چهار چرخ كه مجهز به ترمز ضد قفل ABS+EBD هستند، سامانه كمك ترمز BAS، سیستم کنترل کشش TCS و سيستم پايداري ESP از دیگر امکانات ایمنی و رفاهی این خودرو هستند.

این خودرو با موتور چهار سیلندر مجهز به سامانه باز و بست متغير سوپاپ‌ها عرضه می شود. این موتور چهار سیلندر دارای ۱۶ سوپاپ برای تنفس بهتر است و می‌تواند با رسیدن به دور شش هزار در دقیقه، قدرتی معادل ۱۴۸ اسب بخار را در اختیار راننده قرار دهد. ضمنا نمودار تست‌های فنی پیشرانه نشان می‌دهد در دور ۴۵۰۰، گشتاوری معادل ۱۸۰ نیوتن متر زیر پدال گاز قرار می‌گیرد.

خودروي S۷ با دو گیربکس پنج سرعته دستي و پنج سرعته اتوماتيك وارد بازار می‌شود. همچنین مدل اتوماتیک دارای رینگ‌های آلومینیومی ۱۷ اینچی بوده و مدل مجهز به گیربکس دستی هم از رینگ‌های ۱۶ اینچی بهره می‌برد.

مصرف سوخت ترکیبی مدل دستي ۸.۱ و مدل اتوماتيك ۸.۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر نشان می‌دهد كه خودروي S۷ در رده خودروهای اقتصادی بازار قرار دارد و استهلاک پایین این خودرو از مهم‌ترین نقاط قوت آن به شمار می رود.