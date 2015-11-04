پیکر سه شهید مدافع حرم در مشهد مقدس تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برپایی راهپیمایی با شکوه یوم الله ۱۳ آبان پیکر سه تن از شهدای مدافع حرم زینب(س) با حضور اقشار مختلف مردم در مشهد مقدس تشییع شد.

مردم مشهد روز چهارشنبه با حضوری پر شور از مقابل مهدیه مشهد در حالی که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرئیل سر می دادند پیکر پاک شهیدان علیرضا خاوری، عصمت الله کریمی و حمید حسینی از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) را پس از طواف در حرم رضوی تا آرامگاه ابدی شان در محل گلزار شهدا بهشت رضا مشایعت کردند.

پیکر پاک و مطهر این سه شهید ان پس از تشییع از مقابل مهدیه مشهد به سمت حرم مطهر رضوی در بهشت رضا(ع) به خاکسپاری شد.