  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۰۳

با حضور اقشار مختلف مردم؛

پیکر سه شهید مدافع حرم در مشهد مقدس تشییع شد

پیکر سه شهید مدافع حرم در مشهد مقدس تشییع شد

مشهد- پیکر سه شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) همزمان با یوم الله۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم خراسان رضوی تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برپایی راهپیمایی با شکوه یوم الله ۱۳ آبان پیکر سه تن از شهدای مدافع حرم زینب(س) با حضور اقشار مختلف مردم در مشهد مقدس تشییع شد.

مردم مشهد روز چهارشنبه با حضوری پر شور از مقابل مهدیه مشهد در حالی که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرئیل سر می دادند پیکر پاک شهیدان علیرضا خاوری، عصمت الله کریمی و حمید حسینی از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) را پس از طواف در حرم رضوی تا آرامگاه ابدی شان در محل گلزار شهدا بهشت رضا مشایعت کردند.

پیکر پاک و مطهر این سه شهید ان پس از تشییع از مقابل مهدیه مشهد به سمت حرم مطهر رضوی در بهشت رضا(ع) به خاکسپاری شد.

کد خبر 2958026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها