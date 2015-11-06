عذرخواهی مهمان خارجی در برنامه گردشگری/ریزش سقف کاذب برج آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، «کارگاه بینالمللی گردشگری و حسابهای اقماری در صنعت گردشگری» نهم آبان ماه در هتل باباطاهر تهران برگزار شد. در این برنامه نمایندگان گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استانهای کشور به همراه دو مدرس از سازمان UNWTO حضور داشتند، اما اتفاقات رخ داده در این برنامه موجب آزار همه شرکتکنندگان شد. یکی از این اتفاقات مربوط به نحوه برگزاری مراسم میشد.
در ابتدای برنامه مسئولان مرتبط با حوزه گردشگری در مرکز آمار ایران، سازمان میراث فرهنگی، بانک مرکزی و کارشناسان دیگر معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی در صدر سالن نشسته بودند و شرکت کنندگان دیگر دور میز کنفرانس قرار داشتند، اما صندلی های این مسئولین به گونه ای چیده شده بود که همگی پشتشان به حاضران در جلسه بود!
سیستم صوتی این برنامه نیز به حدی ضعیف بود که حتی سخنرانان و مدرسان نتوانستند به مدت ۱۰ دقیقه بدون مشکل سخنرانی کرده و تدریس کنند. صدای بسیار بلندی از میکروفن های جلسه شنیده می شد که گوش حاضران را آزار می داد.
همچنین در هنگام تدریس «هارا» مشاور سازمان جهانی جهانگردی و مدرس ژاپنی که در زمینه آمار و حسابهای اقماری سخنرانی میکرد، چندین بار میکروفنها جیغ کشیدند و در آخر صدای وی برای مترجم قطع شد. سیستم صوتی هتل هنوز مشکل داشت و وقتی «هارا» متوجه این موضوع شد که بخشی از صحبت هایش ترجمه نمی شد. وی میکروفن را به دست گرفت و بین شرکت کنندگان رفت تا تدریسش را ادامه دهد اما باز هم صدای وی به سختی شنیده می شد. در این میان بسیاری از شرکت کنندگان که دستگاه مترجمی نداشتند، متوجه صحبت های وی نشدند. «هارا» بارها به دلیل این اتفاق از حاضران عذرخواهی کرد، آن هم به جای مسئولان هتل و معاونت گردشگری!
آرزوی مرکز آمار ایران برای اجرای طرح آمارگیری از گردشگران ورودی
در این برنامه، مرتضی رحمانیموحد معاون گردشگری کشور گفت: حساب های اقماری مطالبه گردشگری هر کشور از متولی آن است تا بتواند با اتکا به این حسابها برنامهریزی بهتری را برای صنعت گردشگری ارائه کند. خروجی حسابهای اقماری به شاخصهای کلی اقتصاد گردشگری برمیگردد.
در نهایت این وضعیت باعث خواهد شد برنامهریزان کشور با اتکا به این آمار بتوانند برنامهریزی و سیاستگذاری خوبی داشته باشند.
وی افزود: در سال ۲۰۱۴ تفاهمنامهای بین سازمان میراث فرهنگی و دبیرکل سازمان UNWTO امضا شد و بحث استفاده از کارشناسان و مشاوران سازمان را در معرفی و آموزش و ارائه دیدگاههای تخصصیشان مطرح کردیم. همچنین تفاهمنامهای با مرکز آمار ایران در دست داریم تا به طور موازی همراه با انتقال تجربیات بتوانیم نظام آماری مناسبی داشته باشیم.
آرزوی مرکز آمار ایران
زهره چیتساز رئیس گروه آمارهای اجتماعی و فرهنگی مرکز آمار ایران نیز بیان کرد: این مرکز به عنوان مرجع آمارهای رسمی کشور همکاری مستمری با سازمان جهانگردی دارد. در سال ۸۷ آمارهای سفرهای چهارفصل سال گرفته شد اما از سال ۹۰ تا ۹۳ هر ساله سفرهای دو فصل بهار و تابستان آمارگیری میشوند. مرکز آمار ایران از آنجا متولی تهیه حسابهای گردشگری است، طرحهای آماری مختلفی را اجرا میکند و ۲۰ طرح دارد که مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه گردشگری مربوط میشوند.
وی افزود: مرکز آمار ایران طرحهای گردشگری خود را به صورت طرحهای ثابت اجرا میکند. یکی از آرزوهای این مرکز اجرای طرح آمارگیری از گردشگران ورودی است. در اطلاعات ثبتی آنها تعداد ورودیهای گردشگران به کشور را داریم که در سیستم ناجا ثبت میشود، اما در سیستم TSA باید اطلاعات هزینهها را نیز بگیریم، اما امکان جمعآوری آنها وجود ندارد. اگر دستگاههای مختلف و مرتبط با گردشگری همکاری کنند، مرکز آمار ایران آمادگی دارد تا طرح آمارگیری از گردشگران ورودی را انجام دهد.
در این برنامه «هارا» مشاور سازمان UNWTO در زمینه آمار و حسابهای اقماری گردشگری سخنرانی کرد او گفت: همه مردم بازدیدکننده و گردشگری نیستند و کالای مصرفی همه بازدیدکنندگان به عنوان درآمد بخش گردشگری حساب نمیشود. تا زمانی که گردشگری را به عنوان صنعت در نظر نگیرید نمیتوانید آن را اندازهگیری و در حسابهای ملی خود لحاظ کنید.
مهمان دیگر این برنامه نیز نماینده موسسه گردشگری و فرهنگ کُره است که درباره استقرار حسابهای اقماری کُره صحبت خواهد کرد. این برنامه تا روز یازدهم آبان ماه ادامه خواهد داشت.
دعوت موسسه شرقشناسی شیکاگو از مدیران میراث فرهنگی ایران
موسسه شرقشناسی شیکاگو که الواح هخامنشی ایران سالها پیش برای بررسی و پژوهش به آن واگذار شده از معاون میراث فرهنگی، رئیس پژوهشگاه میراث و مدیر موزه ملی ایران دعوت کرد تا یک ماه دیگر میزبان آنان باشد.
محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: این دعوت به منظور بررسی الواح هخامنشی، بستهبندی و جانمایی آنها پس از انتقالشان به ایران است.
طالبیان در عین حال تأکید کرد: این دعوت به معنای قبول ما نیست، هنوز رفتن به شیکاگو قطعی نشده اما بررسی این نکته که الواح پس از انتقالشان به ایران چه سرنوشتی خواهند داشت و در چه فضایی قرار بگیرند مسئله بسیار مهمی است.
دفتر خدمات مسافرتی «۲۰ گشت» لغو مجوز شد
چند روز پیش خبرگزاری مهر به نقل از راهنمای گردشگری و محلی روستای اروست در منطقه گردشگری باداب سورت، اعلام کرد که آژانسی، تور گردشگری به این منطقه برگزار کرده و در خانه های بومی نیز اقامت داشته اما پول روستائیان را پرداخت نکرده است.
معاونت گردشگری نیز پیگیر این ماجرا شد تا اینکه ولی تیموری مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری به خبرنگار مهر گفت: این آژانس به دلیل برگزاری تورهای گردشگری بدون رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی یک بار در تاریخ هجدهم مرداد ماه امسال از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران لغو مجوز شده بود اما از آنجا که این تصمیم در کمیسیون فنی استان گرفته شده بود، مدیران این آژانس حق داشتند تا نسبت به این رای اعتراض کنند و درخواست تجدید نظر بدهند. پس از درج خبری در خبرگزاری مهر نیز این بررسی انجام و در نهاست مجوز این آژانس لغو شد.
سقف کاذب برج آزادی چرا فروریخت؟
ریزش بخشی از سقف کاذب برج آزادی در اثر بارندگی های چند روز اخیر تهران موجب شده تا کارکنان این برج احساس ناامنی در فضای کاری خود کنند آنها از تخریب بخشی از سقف این مجموعه و نشست آب باران به داخل مجموعه خبر دادند و به خبرنگار مهر گفتند که اگر قرار باشد، به وضعیت این برج رسیدگی نشود احساس امنیت نمیکنیم چرا که هر لحظه امکان ریزش سقف روی سرمان وجود دارد.
غلامحسین شاه علی، مدیر مجموعه نیز معتقد است که از چند ماه قبل، پیشبینی این ریزش را میکرده و بارها برای تسریع در روند مرمت و بازسازی آن اقدام کرده ولی نتیجه نگرفته است. مرمت و بازسازی این مجموعه از بهمن پارسال آغاز شد و آن طور که مسئولان شهرداری قول داده بودند می بایست این کار تا قبل از ۲۲ بهمن تمام شود اما متاسفانه کارها با کندی پیش میرود.
علی سلطانی مدیر اجرایی برج آزادی نیز توضیحات بیشتری درباره اتفاق روز گذشته در برج آزادی داد و به خبرنگار مهر گفت: سقف کاذب این برج ریخته است. برج آزادی سقف بتنی دارد سقف کاذب زیر این سقف قرار گرفته است ولی در اثر بارش باران از زیر چراغ روشنایی، آب به داخل مجموعه نشت کرد و از آنجا که سقف کاذب پایدار نیست، بخشی از آن فروریخته است.
چندی قبل نشست مشترکی بین شورای شهر تهران، معاونت عمرانی شهرداری تهران، مدیریت مجموعه آزادی و مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران برگزار و قرار شد تا طرحهای مرمت را به میراث فرهنگی بفرستند و اداره کل میراث فرهنگی استان آن را بررسی کند و نظرشان را بدهد اما به رغم این اتفاقات، هنوز طرحی به میراث فرهنگی نرفته است.
سایه تهدید یک «احیا» بر سر ۳۰۵ منطقه باستانی خوزستان
«احیای ۵۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی» عنوان بزرگترین طرح کشاورزی ایران است که اجرایی شدن آن ۳۰۵ منطقه باستانی خوزستان را تهدید میکند به نحوی که برخی از محوطهها نیز تخریب شدهاند.
پیگیری باستان شناسان و فعالان میراث فرهنگی و مشاهده آنها و بررسی نقشههای هوایی در سالهای متمادی نشان داد که وسعت عملیات اجرایی پروژه موردنظر و تعرض به محوطههای باستانی در اثر اجرای این طرح بسیار زیاد است چون طبق اعلام سایت موسسه جهاد نصر ۲۶۰۰ دستگاه ماشین آلالت سنگین و نیمه سنگین و تخصصی در طرح مورد نظر فعالیت میکند و بنابر پیشبینی مجریان طرح، این میزان ماشین آلات تا پنج هزار خودرو افزایش می یابد.
غرب شوش
اما فعالیت های مرتبط با احیای این۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی در خوزستان موجب شده که برخی از محوطههای تاریخی از بین برود.
در شهرستان شوش و روستای رقیبه منطقه دشت «ارایض»، قسمتی از یک محوطه بزرگ باستانی از دوره تاریخی- اسلامی که بیش از ۲۰۰ هکتار وسعت دارد، در نتیجه اجرای بخشی از پروژه تخریب شد.
در منطقه عبدالخان (الوان) در حالی که پیمانکار جهاد نصر برای احداث کانال به خاک نیاز داشته یک تپه باستانی را بدون اطلاع از ارزش تاریخی آن از مالک یک زمین کشاورزی که تپه در آن واقع بوده تحویل گرفته و با تخریب آن به حیات تپهای متعلق به دوره عیلامی – هخامنشی پایان می دهد. اکنون اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری خوزستان از مالک زمین کشاورزی که تپه در آن واقع شده شکایت کرده و پروژه جهاد نصر متوقف شده است.
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