به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی امور عشایری استان کرمانشاه، علی اشرف آزادی با اعلام اینکه همزمان با فرارسیدن فصل سرما، ۱۴هزار خانوار عشایری استان کوچ پائیزه خود را به مناطق گرمسیری استانهای کرمانشاه، ایلام وخوزستان آغاز کرده اند، گفت: جامعه عشایری استان با دارابودن یک میلیون و ۵۰۰ هزار راس دام همزمان با سرد شدن هوا از اواسط آبان ماه تا اواخر آذر کوچ پاییزه خود را به سمت مناطق قشلاقی انجام می دهند.

آزادی با بیان اینکه کوچ عشایر استان به دوصورت درون استانی و برون استانی صورت می‌گیرد، گفت: عمده عشایر استان در مناطق قشلاقی درون استان و استانهای ایلام و خوزستان مستقر خواهند شد.

مدیر امور عشایر استان کرمانشاه افزود: عشایر استان کرمانشاه در کوچ پاییزه مسافتی بین ۱۵تا ۷۰۰ کیلومتر را در مدت ۴۵ روز طی می‌کنند تا به محل قشلاقی محل استقرار خود برسند.

آزادی در ادامه با بیان اینکه تمهیدات لازم برای کوچ عشایر اندیشیده شده است، گفت: علوفه مورد نیاز دام عشایر در فصل قشلاق در انبارها ذخیره شده است.

آزادی با اشاره به برنامه ريزي انجام شده جهت كوچ پاييزه عشاير گفت: تمهیدات لازم برای کوچ پاییزه عشایر اندیشیده شده و طبق هماهنگي بعمل آمده مسئولین استان و همچنین استان های ایلام و خوزستان كار ارائه خدمات رفاهي، بهداشتي، آموزشي ومسائل امنيتي عشاير درمسيرهاي كوچ ومناطق گرمسيري بهترازسال گذشته انجام خواهدشد.

وی افزود: به منظوركاهش خطرات احتمالي جاده اي بيش از دو هزار عدد تراكت هشداردهنده، درمسيركوچ عشاير بین رانندگان توزیع می شود و براي استقرار عشاير در مناطق مرزي باهماهنگي ارگانهاي نظامي بيش از سه هزار عدد كارت تردد ويژه مناطق مرزي و برای عشایر متقاضی برگ تردد موقت حمل مايحتاج براي عشاير صادرشده است.

آزادی گفت:در زمان كوچ عشايركشيك شبانه روزي درمديريت امورعشايراستان برقرار و شماره تلفن هاي ۳۸۲۳۶۰۰۱ و ۳۸۲۳۶۰۰۲ آماده پاسخگويي به مسائل و پيگيري مشكلات عشاير است.

مدیر امور عشایر استان کرمانشاه در ادامه به نقش عشايراستان کرمانشاه درتوليدگوشت قرمز و سايرفرآورده های دامی اشاره کرد و افزود: عشايراستان سالانه با توليد بیش از ۱۰ هزار تن گوشت قرمز، ۲۴ هزار و ۵۰۰ تن شير،۶۰۰تن روغن حيواني و افزون بر۱۶۳۰تن انواع الياف دامي نقش بسزايي درتوليد فرآورده هاي دامي و اقتصاد استان دارند.

آزادی همچنین با اشاره به خدمات رساني به عشايراستان گفت: ازابتداي سال جاري تاكنون بابكارگيري ۳۳ دستگاه كاميون تانكردار روزانه بيش از هزار مترمكعب آب آشاميدني سالم جهت مصرف شرب خانوار و دام بين بيش از هفت هزار خانوار عشاير توزيع شده و در صورت تخصیص اعتبار مناسب كارآبرساني سیار درمناطق گرمسيري محل استقرار عشاير تا پايان سال جاري نیز بطور مستمر ادامه خواهد داشت.

مديرامور عشايراستان همچنين در خصوص راهگشايي، تعمير و مرمت راه هاي عشايري گفت: به منظور دسترسي آسان عشاير به مراتع واطراق‌گاه‌هاي خود درشش ماهه اول سال جاري بيش از۲۰۰كيلومتر از راه‌ها وگذرگاه‌هاي عشايرتعمير و مرمت شده و هم اكنون اكيپ هاي راهگشايي اين مديريت در مناطق گرمسيري درحال تيغه زني ومرمت راههاي عشايري هستند تا امکان عبور عشایر و تردد کامیونهای خدمات رسان نظیر آبرسانی،آردرسانی و .... فراهم گردد.

وی با اشاره به بارندگیهای اخیر و جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها در مناطق مختلف استان ازجمله مناطق عشایری و خسارات وارده به عشایر، افزود: بیش از ۴۰۰ کیلومتر از مسیرهای تردد عشایر تخریب شده که با توجه به آغاز فصل کوچ عشایر و نیاز مبرم به بازگشایی این مسیرها وامکانات محدود این مدیریت همکاری سایر دستگاه های ذیربط برای به حداقل رساندن مشکلات در این زمینه ضروری است.

مدير امور عشاير استان کرمانشاه يكي ديگر ازفعاليت هاي امورعشاير را توزيع سيلندر گاز با قيمت مصوب درجايگاه‌هاي شهري به عشاير برشمرد و گفت: به منظورجلوگيري ازتخريب مراتع وجنگلها واستفاده عشاير ازسوخت پاك وسالم، بااستفاده از پنج دستگاه خودروگازرسان، گازمايع بخشي ازخانوارهاي عشايري توسط اين مديريت تامين وتوزيع شده و با هماهنگی های صورت گرفته، توزیع سیلندر گاز مایع در مناطق استقرار عشایر دراستان و حتی خارج از استان نیز انجام خواهد شد.

آزادی در ادامه باا شاره به فعاليت اتحاديه وشركتهاي تعاوني عشايري و توزیع آرد مورد نیاز عشایر به قیمت تعاونی درمناطق ییلاقی محل استقرار عشایر درشش ماهه اول سال اظهار کرد: آرد رسانی سیار در مناطق قشلاقی نیز تا پایان سالجاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با پیگیریهای به عمل آمده توانسته ایم سهمیه آرد خانوارهای عشایر کوچرو را تا ۱۲ کیلوگرم افزایش دهیم تا مشکلات عشایر در این زمینه برطرف شود.

آزادی گفت: همچنین با توجه به استمرار پديده خشکسالي در سالهای اخیر و تاثير آن در زندگي عشاير با مساعدت مسئولین، در ماههای اخیر جو و کنسانتره دامی موردنیاز عشایر توسط اتحادیه تعاونیهای عشایری و ۱۰ شرکت تعاونی خریداری و در انبارهای امور عشایر شهرستانها ذخیره شد که تاکنون بیش از ۱۵۰۰ تن جو میان عشایر متقاضی توزیع شده و در ادامه هم به تدریج در بین عشایر تحت پوشش درحین کوچ و بعد از استقرار در محل قشلاقی توزیع خواهد شد.