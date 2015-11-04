باند ۶ نفره سارقان منزل در اندیمشک متلاشی شد

سرهنگ اکبر کروندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان اندیمشک موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه کوی لور با انجام اقدامات اطلاعاتی و افزایش گشت زنی نامحسوس یک باند ۶ نفره سرقت منزل را شناسایی و با هماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی اندیمشک تصریح کرد: متهمان به ۶ فقره سرقت اعتراف کردند و در بازرسی از مخفیگاه سارقان ۲۰ میلیون ریال وجه نقد به همراه ۲۰۰ گرم طلاجات سرقتی کشف شد.

کروندی بیان کرد: متهمان به همراه مستندات به منظور طی مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شدند.