  1. استانها
  2. خوزستان
۱۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۰۸

فرمانده انتظامی اندیمشک:

باند ۶ نفره سارقان منزل در اندیمشک متلاشی شد

باند ۶ نفره سارقان منزل در اندیمشک متلاشی شد

اهواز ـ فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: اعضای باند ۶ نفره سارقان منزل این شهرستان دستگیر شدند.

سرهنگ اکبر کروندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان اندیمشک موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه کوی لور با انجام اقدامات اطلاعاتی و افزایش گشت زنی نامحسوس یک باند ۶ نفره سرقت منزل را شناسایی و با هماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی اندیمشک تصریح کرد: متهمان به ۶ فقره سرقت اعتراف کردند و در بازرسی از مخفیگاه سارقان ۲۰ میلیون ریال وجه نقد به همراه ۲۰۰ گرم طلاجات سرقتی کشف شد.

کروندی بیان کرد: متهمان به همراه مستندات به منظور طی مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 2958115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها