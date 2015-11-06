به گزارش خبرنگار مهرۀ همزمان با برگزاری سومین دوره از مسابقه کتاب و زندگی پیرامون کتاب «دختر شینا» انتشارات سوره مهر، سی و سومین چاپ از این کتاب را روانه بازار کتاب کرد.

این اتفاق در حالی رخ داده است که تا پیش از آغاز این مسابقه کتابخوانی، سوره مه تنها در چهارده نوبت موفق به تجدید چاپ این کتاب شده بود و با احتساب این چاپ، تا کنون ۸۲۵۰۰ نسخه از این کتاب منتشر شده است.

«دختر شینا» خاطرات قدم‌خیر محمدی، همسر سردار شهید حاج‌ ستار ابراهیمی است که توسط بهناز ضرابی‌زاده نگارش شده و به‌همت انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

این کتاب روایت زندگی یک همسر شهید و مشکلاتی‌ست که او در مواجه با جنگ با آن روبرو بوده است. این کتاب یکی از هزاران ناگفته‌های همسران شهدا از روزهای انقلاب و جنگ تحمیلی در شهرستان‌هاست.

سومین دوره مسابقه کتابخوانی «کتاب و زندگی» با همت مجمع ناشران انقلاب اسلامی در دست برگزاری است و تا پایان دی ماه ادامه دارد. برای شرکت در این مسابقه علاقه‌مندان می‌توانند به همراه کتاب، سؤالات مسابقه و نحوۀ پاسخگویی و بر چسب کد ده رقمی شرکت در مسابقه را از کتابفروشی‌ها دریافت کنند و در صورت اینکه این کتاب را پیش از این تهیه کرده‌اند از طریق پایگاه اینترنتی این طرح اقدام به خرید برچسب ۱۰ رقمی شرکت در مسابقه کنند.

نسخه جدید کتاب دختر شینا برای این مسابقه با قیمت ۷۵۰۰ تومان از سوی انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب شده است.