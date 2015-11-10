مجله مهر- زهرا شاهرضایی: فصل سرما از راه میرسد؛ اما خیلیها لباس گرم ندارند. اگر کمی با دقت به دور و بر خود در کوچه و خیابان نگاهی بیندازیم، میتوانیم آنها را با لباس کهنه و مندرس ببینیم. این در حالی است که برخی دیگر انبوهی از لباسها را در خانههای خود انبار کردهاند و نمیدانند با آنها چه کار کنند. حالا گروهی با توجه به این دغدغه حرکتی را شروع کردهاند تا این لباسهای اضافی را به افراد نیازمند برسانند. خشکشویی پاکان با راه انداختن کمپینی با عنوان «تقدیم» کار خود را شروع کرده و با تحویل گرفتن لباسهای اضافه مردم، آنها را به مردم نیازمند میرساند.
«امید علیزاده» یکی از مدیران خشکشویی از این کمپین میگوید: «این خشکشویی از قدیمیترین خشکشوییهای ایران است که از سال ۱۳۴۵ کار خود را شروع کرده است. هر سازمان اجتماعی یک مسئولیت اجتماعی را میتواند به عنوان یک رسالت برای خود انتخاب کند. خشکشویی هم بنابر کار خود که شستن لباس است، یک مشکل بزرگ را در جامعه دید. از یک طرف حجم انبوهی از لباسها در کمدها انبار میشوند و آنها را نمیپوشند و از طرف دیگر مردمی که به این لباسها نیازمندند. مشکل دوم این است که بسیاری از این لباسها نامرتب یا کثیف هستند. خب ما به نحوی راه حل مسئله شدیم و از مردم خواستیم لباس هایی که مستهلک نیست و قابل پوشیدن است، را برای ما بیاورند یا با ما تماس بگیرند و ما برای جمعآوری این لباسها به خانههای آن ها مراجعه کنیم. ما اینجا اول کار تفکیک را انجام میدهیم. این مسئله تفکیک خیلی مهم است. یعنی هر لباسی که به ما بدهند را جزو کالاهای تقدیمی نمیگذاریم. حتما تفکیک میشود و حتی یک سری از موارد را از چرخه خارج میکنیم.»
خشکشویی یک شرط بزرگ برای جمعآوری این لباسها دارد و آن این است که این لباسها باید قابلیت پوشیدن داشته باشند. «اگر لباس در حد کوچکی پارگی داشته باشد، آن را درست میکنیم. یعنی لباسی باشد که قابل پوشیدن باشد ولی اگر لباسی مستهلک شده باشد، آن لباس دیگر به درد دور انداختن میخورد. برای همین ما برای بخش آموزشی کمپین را هم در کنار آن داریم. احترام به شخصیت مددجو خیلی مهم است و این قضیه بخشیدن یک طرفه نیست؛ چون فقط ما نیستیم که کمک میکنیم که مددجو هم باید این کمک و هدیه را قبول کند. قسمتی از این لباسها به مردم نیازمند تهران میرسد و بخشی هم به مناطق محروم میرود. خود این پخش کردن قسمت سخت ماجراست.»
خشکشویی ده سالی است که رسالت اجتماعی خود را شروع کرده و کمپینهای بزرگی راه انداخته است. ویترین این خشکشویی از خود آن معروفتر است؛ چرا که تمام بار تبلیغات این کمپینها را شیشه های این ویترین بر عهده دارند. «ما از ده سال پیش، هر بار به یک مناسبتی یک پیام اجتماعی را روی این شیشه حک میکنیم. حالا مردمی که در همسایگی ما هستند یا به این محله رفتوآمد دارند، همیشه منتظرند که پیام جدید ما بر ویترین را ببینند و حتی خود آنها هم به ما پیشنهاد میدهند.» کمپین یک قطره آب از معروفترین کمپینهای این خشکشویی است که حسابی گل میکند و سروصدای آن به برنامه به خندوانه هم میرسد. «سال گذشته کمپین یک قطره آب را کلید زدیم و آنقدر با واکنشهای مثبت روبهرو شد که در روز سوم آقای مهندس چیتچیان وزیر نیرو آمدند و از این حرکت ما تقدیر کردند. ما هم تصمیم گرفتیم آن را به یک حرکت مردمی تبدیل کنیم و اتفاقا خیلی زود در جامعه گرفت و با استقبال روبهرو شد.»
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