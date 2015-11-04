تغییر کاربری مشکل مهم مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع طلاب و مردم بابل تاکید کرد: با سوء استفاده کنندگان و تخریب کنندگان اراضی باید قاطع برخورد شود.

وی با اشاره به گرامیداشت روز ۱۳ آبان یادآور شد: ۱۳ آبان انقلابی بزرگ تر از انقلاب اول رخ داد و سبب برهم خوردن نقشه های دشمنان شد.

وی در بخش دیگر از سخنان خود، قضاوت را کار بسیار سنگینی دانست و گفت: با توجه به اینکه امکانات و زیرساخت های موجود جوابگوی نیاز مردم نیست، پس باید پرونده های ارجاع شده کاهش یابد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور تاکید کرد: بسیاری از اختلاف های جزیی که قابل حل به صورت بزرگ منشی است، باید حل شود تا پرونده های ارجاع شده به دادگاه ها کاهش یابد.

حجت الاسلام حسن روحانی امام جمعه شهرستان بابل نیز با بیان اینکه امکانات قضایی و قضات جوابگوی نیاز شهرستان نیست، گفت: مردم این شهرستان با این فقر روبرو هستند و پروندهای راکد زودتر به جریان بیفتد.

وی به تغییرهای کاربری و برداشت بیش از حد شن وماسه در این شهرستان اشاره کرد و خواستار برخورد جدی با آن شد و گفت: شهرستان بابل با توجه به هزار طلبه ودانشجو و هزار و ۷۴۶ شهید نباید محروم بماند.