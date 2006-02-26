تشكيل شوراي انجمن هاي علمي در وزارت بهداشت ضروري است / 128 انجمن علمي در گروه پزشكي فعاليت مي كنند

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر "خالق نژاد طبري" امروز در اجلاس سالانه انجمن هاي علمي گروه پزشكي در تالار امام علي (ع) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با بيان اين مطلب افزود: تكميل و تدوين شاخص هاي ارزشيابي انجمن هاي علمي نيز ضروري است كه البته اين طرح به دليل كمبود اعتبارات ناتمام مانده و در كنار خبرنامه مستمر در دستور كار قرار دارد.

وي يكي از مشكلات انجمن هاي علمي را عدم جذب نيروهاي جوان دانست و گفت: جذب نيروي تازه فارغ التحصيل شده در تمامي رشته ها بسيار اهميت دارد و انجمن ها بايد نيروهاي آينده خود را تأمين كنند.

دبير كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي با اشاره به تاريخچه شكل گيري انجمن هاي علمي گفت: تأسيس انجمن هاي علمي از سال 1330 آغاز شد و تا سال 1357 در كل كشور 78 انجمن علمي در كشور بوجود آمد كه از اين ميان 43 انجمن در گروه پزشكي تشكيل شد. در سال 1370 با توجه به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل انجمن هاي علمي به سه وزارتخانه ارشاد، علوم و بهداشت سپرده شد.

وي افزود: تاكنون 128 انجمن علمي در گروه پزشكي فعاليت مي كنند. در سال گذشته 14 مجوز تشكيل انجمن هاي گروه پزشكي اعطا شده است كه نسبت به سال گذشته سير صعودي داشته است.

خالق نژاد طبري يادآور شد: انجمن هاي علمي گروه پزشكي شامل گروه هاي باليني، علوم پايه، داروسازي، دندانپزشكي، تخصصي و فوق تخصصي است البته در گذشته قصد بر اين بود كه تنها انجمن رشته هاي مصوب انجمن هاي خود را تأسيس كنند اما به علت همپوشاني مجوز در ديگر رشته ها نيز داده شده است.

وي با اشاره به برنامه چهارم توسعه و ظرفيت سازي جهت رشد انجمن هاي علمي گفت: بودجه اي كه در وزارت بهداشت براي انجمن هاي علمي در نظر گرفته شده در سال جاري 400 ميليون تومان بوده است كه پيشنهاد افزايش آن را در سال آينده داده ايم كه اميدواريم مورد موافقت قرار گيرد.

دبير كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي مبلغ اعطايي به انجمن هاي علمي را ناچيز شمرد و آن را تنها كمكي در راستاي تشكيل انجمن توصيف كرد.

وي با انجام مقايسه ميان بودجه انجمن هاي علمي در وزارت علوم و وزارت بهداشت گفت: در سال 83 بودجه وزارت علوم براي انجمن هاي علمي يك ميليارد و 500 ميليون تومان بوده و اين بودجه براي وزارت بهداشت تنها 230 ميليون تومان بوده است و در سال 84 وزارت علوم همين ميزان را براي انجمن ها در نظر گرفته و وزارت بهداشت به 400 ميليون تومان افزايش يافته است.

خالق نژاد طبري تعداد انجمن هاي علمي وزارت علوم و بهداشت را يكسان توصيف كرد و ابراز اميدواري كرد بودجه پيشنهادي وزارت بهداشت در خصوص انجمن هاي علمي به تصويب برسد.

وي اصلاح اساسنامه انجمن هاي علمي را پس از نظرخواهي از كليه انجمن ها از برنامه هاي انجام شده توسط كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي ذكر كرد و افزود: اساسنامه تيپ تهيه شده و در اختيار تمامي انجمن ها قرار مي گيرد و علاوه بر آن طول دوره آغاز فعاليت انجمن هاي علمي نيز از 2 سال به 3 سال افزايش يافته است.

دبير كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي خاطرنشان كرد: كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي از سازمان مديريت درخواست رديف مستقل بودجه اي براي انجمن ها دارد كه اميدواريم مورد موافقت قرار گيرد.

وي با اشاره به وجود شوراي انجمن هاي علمي در وزارت علوم بر ضرورت تشكيل اين شورا براي انجمن هاي علمي وزارت بهداشت نيز تأكيد كرد.

به گزارش "مهر"، اجلاس سالانه انجمن هاي علمي گروه پزشكي با حضور وزير بهداشت و معاونين آموزشي، سلامت، غذا و دارو و توسعه و روساي انجمن هاي علمي امروز در تالار امام علي (ع) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار شد.