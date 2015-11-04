اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تقی نصیری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه ۷۵ هزار دانشجو در استان زنجان مشغول به تحصیل هستند، افزود: تعداد ۶. ۱ درصد از دانشجویان رشته های پزشکی و ۶ .۲ از دانشجویان غیر پزشکی به مصرف مواد مخدر عادت دارند.

وی میانگین مصرف مواد مخدر را در دانشجویان پزشکی و غیر علوم پزشکی ۲. ۲ اعلام کرد و گفت: آمار های رسمی در کشور اعتیاد در جامعه را ۵. ۱ درصد نشان می دهد یعنی دانشجویان نسبت به جامعه به مصرف مواد مخدر گرایش بیشتری دارند ولی نوع آن فرق دارد چون بسیاری از این مصرف ها در شب های امتحان و به دلیل استرس ها و دغدغه ها است که باعث روی آوردن به مصرف برخی از داروهای صنعتی می شود.

نصیری بر لزوم برگزاری برنامه های فرهنگی در دانشگاه ها و نگاه بهتری به این جریان تاکید کرد و افزود: در صورتی که اقدامات موثری از سوی روسای دانشگاه ها انجام شود می توان جلوی پیشرفت آمار مصرف مواد مخدر و روان گردان را در دانشجویان گرفت.

دبیر ستاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با اشاره به کاهش دو سومی اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: سال گذشته به دانشگاه علوم پزشکی، علوم پایه، دانشگاه زنجان و بهزیستی اعتباراتی از سوی ستاد داده شد اما در حال حاضر با گذشت ۸ ماه از سال اعتبار کافی به ستاد نرسیده است و تنها مبلغی جزیی به آموزش و پرورش و بهزیستی و دانشگاه زنجان ارایه شد.

نصیری با بیان اینکه اعتبارات، بویژه در مراکز آموزش عالی در محل هایی که تعیین شده مصرف نمی شود افزود: برخی از دستگاه هایی که از سوی شورای هماهنگی در سال ۹۳ اعتبار دریافت کرده اند هنوز اسناد خود را به دیوان اعلام نمی کنند و با گذشت ۸ ماه از سال ۹۴ اعتبارات خود را با دیوان تصویه نکرده اند.