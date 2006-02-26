رشد 23 درصدي تسهيلات اعطايي بانكها

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مجموع تسهيلات اعطايي بانك هاي تجاري، تخصصي، خصوصي و موسسات اعتباري غيربانكي در پايان آذرماه به 748 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به پايان سال 1383 برابر با 23.1 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34.9 درصد رشد نشان مي‌دهد.

براساس يك گزارش بانك مركزي، تسهيلات اعطايي از سوي بانك هاي تجاري در 9 ماهه نخست 84 از 492 هزار ميليارد ريال فراتر رفته است كه نسبت به رقم اسفند 83 حدود 17 درصد و نسبت به مدت مشابه سال 83 حدود 26 درصد رشد نشان مي‌دهد.

بر پايه همين گزارش،‌تسهيلات اعطايي از سوي بانك‌هاي تخصصي در پايان آذرماه 84 به 175 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم 140 هزار ميليارد ريالي اسفند ماه گذشته 25 درصد رشد نشان مي‌دهد.

همچنين تسهيلات اعطايي از سوي بانك هاي تخصصي در پايان آذرماه 84 نسبت به مدت مشابه سال 83 نيز حدود 34.6 درصد رشد نشان داده است.

بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري غيربانكي ايران در 9 ماهه نخست 84 بيش از 80.9 هزار ميليارد ريال تسهيلات اعطا كرده‌اند كه نسبت به مدت مشابه سال 83 برابر با 134.5 درصد و نسبت به اسفندماه 83 حدود 66 درصد رشد نشان مي‌دهد.

اين گزارش همچنين حاكي است،‌ بدهي بخش غير دولتي به بانك‌ها و موسسات اعتباري در پايان آذرماه 84 به 658 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد و نسبت به اسفند 83 حدود 23 درصد رشد نشان مي‌دهد.