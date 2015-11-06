به گزارش خبرنگار مهر، موفقیت ۵ محقق ایرانی به دلیل تلاشهای علمی شان در روزهای اخیر به شرح زیر است:

* یک ایرانی در میان دانشمندان جوان برجسته سال ۲۰۱۵

«کاوه مدنی» از طرف اتحادیه علوم زمین اروپا به عنوان یکی از چهار دانشمند جوان برجسته در علوم زمین در سال ۲۰۱۵ میلادی انتخاب شد.

این اتحادیه سالانه هشت جایزه اصلی را به محققان برتر در شاخه های مختلف علوم زمین در سطح جهانی اهدا می کند که از میان آنها چهار جایزه « Arne Richter » نام دارند که به چهار دانشمند جوان برجسته اهدا می شود. امسال برای اولین بار، یک محقق ایرانی توانست یکی از جوایز اصلی این اتحادیه که به دانشمندان جوان برجسته تعلق می گیرد را از آن خود کند.

* درمان بیماری شایع چشمی با سلولهای دندانی توسط دانشمند ایرانی

دکتر بهزاد گرامی نائینی که پیشتر موفق به اخذ مدرک دکتری خود در رشته درون ریزشناسی و فیزیولوژی سیستم تناسلی از دانشگاه ویسکونسین مدیسون آمریکا شده و حالا در دانشگاه Tufts واقع در ماساچوست آمریکا حضور دارد توانسته از سلولهای پالپ دندان برای درمان عارضه چشمی موسوم به macular degeneration استفاده کند.

در این بیماری رگهای خونی جدیدی در بافت شبکیه سیستم بینایی فرد شکل گرفته و در نهایت به نابینایی منجر می شود. این فرآیند طی چند ماه تا چند سال روی داده و راه بازگشتی نیز ندارد. در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون تن در آمریکا به این بیمای مبتلا هستند.

*کشف راز طول عمر گیاه معروف آلاسکا توسط محقق ایرانی

دکتر جعفری و همکارانش ثابت کرده اند که گیاه Rhodiola rosea تأثیر قابل توجهی بر افزایش عمر مگس ها، کرمها و مخمر دارد. نتایج تحقیقات این محقق ایرانی و همکارانش در ژورنال تخصصی Plos منتشر شده است.

* آغاز بررسی ایمنی خودروهای بدون راننده با حضور محقق ایرانی

با حضور دانشمند ایرانی دانشگاه Surrey انگلیس یکی از بزرگترین پروژه های تحقیقاتی صنعت خودروسازی جهان در زمینه خودروهای خودران و نحوه تعامل آنها با محیطهای شهری انجام می شود. مهرداد دیانتی، دانش آموخته دانشگاه شریف که مدرک دکتری خود را در رشته برق و رایانه از دانشگاه واترلو کانادا اخذ کرده از اعضای اصلی این پروژه به شمار می آید.

آنچه که می توان در پایان این پروژه انتظار داشت این است که رؤیای خودروهای خودرانی که توانایی بالایی در مسیریابی داشته و می توانند ارتباط ایمنی با سایر خودروها برقرار کنند و در عین حال انتظارات راننده را درک کرده و با وی در عامل باشند روزی رنگ واقعیت به خود بگیرد.

رخدادهای علمی مهم هفته

* تشخیص آلودگی هوا با اسمارت فون‌

محققان استرالیایی به سرپرستی پرفسور «کوروش کلانترزاده» از موسسه فناوری سلطنتی ملبورن RMIT University موفق به طراحی و توسعه حسگری شده اند که مولکول های دی اکسید نیتروژن NO۲ موجود در هوا را روی ورقه های کوچکی از دی سولفید جذب می کند.

* جشن تولد ایستگاه فضایی

ایستگاه فضایی بین المللی ۱۵ سال پیش در روزهای ابتدایی ماه نوامبر کار خود را به طور رسمی و با حضور یک فضانورد آمریکایی و دو فضانورد روسی آغاز کرد.

* سیارک «جمجمه انسان» از کنار زمین عبور کرد

آژانس فضانوردی آمریکا اعلام کرد سیارک ۲۰۱۵ TB۱۴۵ که به واسطه ساختار ظاهری متفاوتش نسبت به سایر سیارکها به نام «جمجمه انسان» معروف شده در حال عبور از فاصله ای نزدیک به زمین است.

* ویروس تبخال به جنگ سرطان می‌رود

محققان با تزریق گونه ای از ویروس تبخال به بدن بیماران سرطانی موفق به حمله به سلول های سرطانی شدند.

* یکی از بزرگترین پروژه های اکتشافی جهان به کما رفت

از یک طرف کاهش بودجه و از طرف دیگر افت ارزش واحد پول روسیه (روبل) این کشور را مجبور کرده که یکی از شاخص ترین پروژه های علمی خود را متوقف کند. روسیه طی یک چشم انداز ۲۰ ساله پروژه عظیم حفاری در دریاچه ای در زیر لایه یخی قطب جنوب را دنبال می کند. هدف از این پروژه جستجو برای حیات دفن شده در این نقطه از زمین است.

به تعویق افتادن تلاش بی سابقه روسیه برای نفوذ به دریاچه «ووستوک» نشانه ای از وجود چالشهایی در برنامه اکتشافات قطب جنوب این کشور به شمار می آید و حالا برخی دانشمندان معتقدند که زمان تجدید نظر درباره این پروژه عظیم فرا رسیده است.

*ساخت بزرگترین مزرعه بادی دریایی جهان در بریتانیا

ساخت بزرگترین مزرعه بادی دریایی جهان در بریتانیابریتانیا از ساخت بزرگترین مزرعه بادی دریایی جهان خبر داده که توسط شرکت دانمارکی Dong ساخته خواهد شد. این مزرعه بادی در دریای ایرلند و در ۱۹ کیلومتری منطقه Cumbria ساخته خواهد شد.