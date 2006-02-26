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۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۱۹

در نامه اي به رئيس جمهوري درخواست شد:

بيمارن تالاسمي هم مشمول دريافت سهام عدالت شوند

مديرعامل انجمن حمايت از بيماران تالاسمي در نامه اي به دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري ، درخواست كرد بيماران تالاسمي نيز مشمول دريافت طرح سهام عدالت شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد رضا مشهدي در بخشي از اين نامه آورده است: انجمن تالاسمي ايران به عنوان انجمن حمايتي مانند ديگر نهادهاي خيريه دولتي و غير دولتي در خدمت بيمارن تالاسمي كشور است كه با سعي و تلاش در راه اطلاع رساني، پيشگيري و رفع نيازهاي درماني اين بيماران در حال انجام وظيفه است اما همچنان با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كند.

در بخش ديگري از اين نامه آمده است: اين انجمن وظيفه حمايت از 18 هزار و 469 بيمار تالاسمي را در سطح كشور بر عهده دارد كه بسياري از آنها با پيشرفت سندرم تالاسمي به بيماري هاي جانبي نظير هپاتيت ، ديابت و بيماري قلبي مبتلا شده اند.

وي ادامه داده است: كم درآمد بودن اين بيماران كه بيشتر از طبقات پايين اجتماعي هستند در مورد اشتغال و تحصيل ، آنها را با مشكلات ويژه مواجه ساخته است. بنابراين از رئيس جمهوري تقاضا مي شود به اين مشكلات كه تنها گوشه اي از مشكلات اين قشر خاص و محروم است ، توجه كنند.

در بخش ديگري از نامه مديرعامل انجمن حمايت از بيماران تالاسمي به رئيس جمهوري ، آمده است: از آنجا كه اقدام خير خواهانه رئيس جمهور و هيئت دولت كه بيماران كليوي را به حق مشمول دريافت طرح سهام عدالت كرده و موجب ايجاد اميد به زندگي آنها شده است، بيمارن تالاسمي را نيز مشمول دريافت طرح سهام عدالت كنند.

 

کد مطلب 295831

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