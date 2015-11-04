اخراجم صد درصد اشتباه بود/ می گفتند اصلا اصفهان نرویم!

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان صادقی پس از شکست تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان درباره اخراجش در این مسابقه از سوی داور بازی اظهار داشت: این اخراج اصلاً درست نبود و اعلام اخراج، اشتباه ۱۰۰ درصد داور مسابقه است.

وی افزود: اگر می‌خواستند که به تیم اینقدر فشار بیاید، می‌گفتند که ما تا اصفهان نیاییم؛ این همه هوادار به ورزشگاه می‌آیند اما سئوال اینجاست که چرا با احساسات آنها بازی می‌کنند؟

دروازه‌بان پرسپولیس تهران افزود: سئوال من این است که این چندمین اشتباه داور در هفته‌های اخیر است؟ یک بار، دو بار؟ چقدر می‌خواهند یک اشتباه را تکرار کنند.

وی بیان کرد: کمک داور پشت من را دیده و در صحنه‌ای که از جلو بوده و به سینه من برخورد کرده است را به اشتباه پنالتی اعلام می‌کند. فیلم و عکس صحنه برخورد توپ با سینه من هست و کارشناسان نیز اعلام کرده‌اند که این صحنه هند نبوده است.