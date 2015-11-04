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۱۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۱۹

رئیس پزشکی قانونی کشور:

مهمترين مشكل دادگستری گلوگاه كمبود نيروی انسانی است

مهمترين مشكل دادگستری گلوگاه كمبود نيروی انسانی است

گلوگاه: رئیس سازمان پزشکی قانونی كشور مهمترين مشكل دادگستری گلوگاه در شرقی ترين شهر استان مازندارن را كمبود نيروی انسانی دانست و خواستار رفع آن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شجاعی عصر چهارشنبه در حاشيه بازديد از دادگستری اين شهرستان و  نشست با مردم گلوگاه در مسجد جامع گلوگاه اظهار كرد: پرسنل دستگاه قضايی اين شهرستان با تمام توان برای رفع مشكلات گام بر می دارند و اينكه پرونده مانده ای در شهرستان نداريم، بيانگر تلاش همكاران دستگاه قضايی است.

وی با اعلام اينكه با حضور در استان مازندران تلاش داريم تا با بررسی ميدانی مشكلات حوزه قضايی به رفع مشكلات مردم همت شود، يادآور شد: تاكيد مقام عالی قضايی و رئيس قوه قضاييه نيز بر رفع مشكلات مردم و تلاش برای گره گشايی از مشكلات است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی كشور همچنين با بيان اينكه روند رسيدگی به پرونده های مختلف در اين شهرستان مطلوب است، خاطرنشان كرد: مشكلی در بررسی پرونده ها در دادگستری شهرستان وجود ندارد و كارها از مجرای قانونی در حال انجام است.

شجاعی همچنين با اشاره به مشكلات مردم در حوزه های مختلف در گلوگاه افزود: مشكلات مردم در حوزه های مختلف رصد شد و د ركنار بررسی های ميدانی و نامه هايی كه به مقام عالی قضايی نوشته شد تلاش می كنيم تا در رفع اين مشكلات با همت و تلاش بيشتری وارد شويم.

وی گفت: قوه قضاییه با پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت خطیر در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم را دارد و استقلال امروز دستگاه قضایی مرهون نگاه اندیشمندانه حضرت امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای(مدظله العالی) است.

کد مطلب 2958320

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