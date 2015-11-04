آیین «کاشت نهال مهر» در خرمشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه به مناسبت ۱۳ آبان تعداد ۶۰ نونهال خرمشهری بیش از ۱۰۰ نهال را غرس کردند.

در این مراسم که با عنوان «کاشت نهال مهر» در پارک النصر منطقه مولوی خرمشهر و توسط کودکان این منطقه برگزار شد سرپرست شهرداری خرمشهر در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به طور حتم هر جامعه ای که توفیق دستیابی به مشارکت شهروندان در اداره امور شهر را داشته باشد به طعم شیرین نتایج ارزشمند آن دست پیدا کرده است.

عزیز ساعدی با اشاره به اهمیت نهال کاری در سفارشات دین اسلام عنوان کرد: این طرح با مشارکت سازمان فضای سبز، شورایاری محلات خرمشهر و همکاری مؤسسه مردمی جمعیت مهرآفرین اروند برگزار شده است.

سرپرست شهرداری خرمشهر به بیان هدف اجرای این برنامه پرداخت و گفت: طرح کاشت نهال با هدف جلب مشارکت مردم به ویژه نونهالان در معرض آسیب های اجتماعی بوده است که خوشبختانه با اقبال عمومی خیلی خوبی در این زمینه نیز مواجه شدیم.

وی بیان کرد: ایجاد فرهنگ در سنین ابتدایی شکل گیری شخصیت افراد بسیار ساده است. باید تمام فرهنگ های مثبت به ویژه فرهنگ توجه به طبیعت و فضای سبز را از سنین کودکی در وجود افراد نهادینه کرد.

ساعدی با بیان اینکه فضاهای سبز به عنوان جزئی ضروری و تاثیرگذار در پیکره شهرها هستند، حفظ و صیانت از فضای سبز را از شهروندان خواستار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان پارک وفضای سبز، شهرداری خرمشهر، شورا یاری محلات و سمن های این شهرستان در اجرای این مراسم مشارکت داشتند.