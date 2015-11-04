۲ واحد بزرگ فرآوری آهن در منطقه آزاد ارس درحال احداث است

ابراهیم باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی درخصوص پروژه های زیرساختی در حال اجرا و انجام شده در منطقه آزاد ارس اظهار داشت: دوبانده کردن جاده مرند- جلفا، اجرای ۴۰ درصد از سایت صنایع سنگین به مساحت ۱۴۰۰ هکتار و اجرای ۴۶ پروژه گردشگری در جلفا از جمله پروژه های زیرساختی در حال اجرا در این منطقه است.

وی در پاسخ به پروژه های زیرساختی تکمیل شده و به بهره برداری رسیده ارس نیز ابراز داشت: ۱۱۰ واحد گلخانه ای در حال اجرا و بهره برداری بوده و احداث شهرک صنعتی در زون جانان لو نیز در حال تکمیل بوده و بخشی نیز واگذار شده است و همچنین ۳۱۵ واحد تجاری در حال اجرا و احداث است که ۱۱۵ واحد از این تعداد به بهره برداری رسیده و در حال تولید هستند.

بافرزاده سپس گفت: دو واحد بزرگ فرآوری آهن نیز در حال احداث بوده و برای تولید انواع محصولات نفتی و قیر هم ۱۵ مینی پالایشگاه درحال بهره برداری است.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس در ادامه ازعقد قرارداد با بانک ایران زمین خبر داد و افزود: تقریبا ۴۰ درصد از شریان های اصلی منطقه در حال اقدام بوده و در خصوص آماده سازی ۲۲۰ هکتار از زون نودوز هم مطالعات جامع و تفضیلی شکل گرفته و بخشی از اقدامات اجرایی نیز در حال انجام است و در این راستا برای تجهیز ۱۴۰۰ هکتار از دشت گل فرج نیز با بانک زمین قراردادی منعقد ساخته ایم، همچنین برای احداث کشت صنعت مدرن و بزرگ در زون قلی بیگ لو ۲۴۰ هکتار از زمین های این منطقه عقد قرارداد شده و در حال رفع معارض است.

باقرزاده در پاسخ به دیگرطرح های احداثی در این منطقه بیان داشت: پروژه های زیرساختی راه آهن جلفا – آسلان دوز نیز در حال طراحی و فاینانس بوده و مطالعات طرح افزایش سرعت قطارتبریز- جلفا نیز انجام شده و در حال پیمان بوده و برای تأمین انرژی و نیازهای منطقه در ۱۰ سال آتی، زیرساخت های حیاتی از قبیل آب، برق، مخابرات و گاز در حال اجرا بوده و یک واحد بزرگ گلخانه ۵۰ هکتاری با مشارکت سرمایه گذار خارجی در حال احداث است.