با یک آمپول مشکلات اشتغال کرمان رفع نمی شود/ تولید را فعال کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر امروز در نشست هم اندیشی توسعه فرهنگ کارآفرینی در استان کرمان اظهارداشت: باید با توسعه بنیه اقتصادی و فرهنگی جامعه، راه نفوذ استکبار در جامعه مسدود شود و برای این کار باید تلاش شبانه روزی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین دغدغه های ما در جامعه ایجاد اشتغال برای جوانان و کاهش نرخ بیکاری در جامعه است و در این زمینه از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهیم کرد.

مشکلات یک شبه حل نمی شود

استاندار کرمان به وجود موانع در زمینه اشتغال و کارآفرینی اشاره کرد و گفت: مدیران استان باید زمینه لازم برای سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و کار آفرینی را مهیا کنند اما نمی توان انتظار داشت مشکلات با یک دارو بر طرف شود زیرا بسیاری از این مشکلات ناشی از بروکراسیهای اداری است.

وی خواستار رفع موانع شد و افزود: این بروکراسی موجود باید برطرف شود و کارها در زمان کمتری رفع شود.

استاندار کرمان ادامه داد: نقشه راه توسعه خود اشتغالی در کرمان باید اجرا شود و در این نقشه ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و در صورت اجرا شدن بسیاری از مشکلات در این بخش رفع خواهد شد.

وی همچنین بر ارتقا وضعیت فضای کسب و کار در استان تاکید کرد و افزود: در حال حاضر رتبه سوم کشور را در اختیار داریم و در راستای تقویت این روند حرکت می کنیم.

وی به کسب آمار دقیق از بازار و اشتغال استان تاکید کرد و ادامه داد: با آمار دقیق برنامه ریزی نیز با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

رزم حسینی بر توسعه فرهنگ کارآفرینی در استان تاکید کرد و افزود: باید از همه امکانات بخش دولتی و خصوصی در این زمینه بهره ببریم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد صنعت و معدن در شمال استان کرمان واحدهای نیمه فعال را فعال کنند و برای این امر تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

استاندار کرمان همچنان بر حمایت از اشتغال در بخش کشاورزی نیز تاکید کرد.

وی خوایتار فعال شدت تولید در کرمان شد و گفت: شخصا به بخش تولید علاقه فراوان دارم و در صورتیکه مشکلی در برخشی وجود داشته باشد به اداره مربوطه مراجعه و مشکل را برای مرتفع شدن پیگیری نماید.