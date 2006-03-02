همين چند سطر اسطوره ...

فردا
عشيره عاشورا
از بيكران تو خواهد گذشت
وجنون جاودانت را
به خاطر تاريخ خواهد سپرد
فردا
عظيم ترين عزيمت تاريخ و
معتبرترين عبور
در تو تعبير مي شود
و سراسر سوره ها و
سطربه سطر اسطوره ها
بر خاطراتت خطور مي كنند
حسين
با نشانه هايي از محراب و
مهرِ آب
از ريگزارروزگارت عبور مي كند و
قد قامت قيام مي خواند
وابهتت را
بر بهت كودكانه جهانيان
خواهد نوشت
خلاصه خلوص است
و
دست در دست دوست ،
آستينش ،
آستان حضور هزار فرشته تشنه است
هزار حضور دارد انگار
روح نوح را
در پاكي پيكرش داردو
كليم ،
در كلامش پيداست
قيامش ، قيامتي است
كه بر دوش دشت سنگيني مي كند
با خود
خيل خليل ها و
وايل اسماعيل ها را مي آورد
مسلمانان مسلم
ضامنان نماز ،
كه اجسادشان
سجده هاي هميشگي است
كه ياسين را
سينه به سينه
و آيه به آيه
بر گريه ها مي نويسند
* سيد محمد امين جعفري حسيني
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