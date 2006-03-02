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۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۱۰

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همين چند سطر اسطوره ...

همين چند سطر اسطوره ...

آغوشت را باز كن صحرا

فردا

عشيره عاشورا

        از بيكران تو خواهد گذشت

وجنون جاودانت را

      به خاطر تاريخ خواهد سپرد

فردا

عظيم ترين عزيمت تاريخ و

            معتبرترين عبور

             در تو تعبير مي شود

و سراسر سوره ها و

         سطربه سطر اسطوره ها

              بر خاطراتت خطور مي كنند

حسين

با نشانه هايي از محراب و

                         مهرِ آب

از ريگزارروزگارت عبور مي كند و

                       قد قامت قيام مي خواند

وابهتت را

بر بهت كودكانه جهانيان

                     خواهد نوشت

خلاصه خلوص است 
و

دست در دست دوست ،

آستينش  ،

       آستان حضور هزار فرشته تشنه است

هزار حضور دارد انگار

روح نوح را

در پاكي پيكرش داردو

                           كليم ،

                            در كلامش پيداست

قيامش ، قيامتي است

           كه بر دوش دشت سنگيني مي كند

با  خود

خيل خليل ها و

 وايل اسماعيل ها را مي آورد

                    مسلمانان مسلم

                      ضامنان نماز ،

                      كه اجسادشان

                       سجده هاي هميشگي است

                          كه ياسين را                                                           

                                      سينه به سينه

                                        و آيه به آيه

                                          بر گريه ها مي نويسند


                                                
                                                 *  سيد محمد امين جعفري حسيني 

کد مطلب 295838

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