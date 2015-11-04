۱۳ کمیته کنگره جهانی کوراش شکل گرفت/ترکیب دوکمیته داوران و مربیان

به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی شامگاه چهارشنبه در حاشیه برگزاری انتخابات کنگره جهانی کوراش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جریان برگزاری این انتخابات یک سری از کمیته ها ترکیب شدند از جمله اینکه داوران و مربیان در قالب کمیته تکنیکال گنجانده شدند و ریاست آن به رضا نصیر نژاد محول شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ کمیته در انتخابات کنگره جهانی کوراش شکل گرفت بیان داشت: در این نشست ۱۰ کمیته مشخص شد و تعیین تکلیف سه کمیته مالی، اطلاع رسانی و پزشکی به جلسه بعدی موکول شد.

نائب رئیس فدراسیون جودو و کوراش کشور زمان وزن کشی ورزش کاران حضور یافته در مسابقات جهانی کوراش ۲۰۱۵ را هشت صبح فردا اعلام کرد و گفت: جز وزن اپن (ورزشکاران بالای ۹۰ کیلو) حدود ۸۰ ورزشکار در وزن های دیگر حضور دارند.

میراسماعیلی با اشاره به اینکه در وزن اپن دو نفر از هر کشور می تواند در این دور از مسابقات شرکت کند اضافه کرد: در این وزن حدود ۲۵ ورزشکار به رقابت خواهند پرداخت.

وی عنوان کرد: امشب ضیافت شام استاندار لرستان برای سرپرستان و تمامی اعضاء کمیته های فدراسیون جهانی کوراش برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم کوراش ایران زمان اول مسابقات جهانی کوراش ۲۰۱۵ را ۱۰ صبح فردا اعلام کرد و بیان داشت: زمان استراحت ورزشکاران از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ خواهد بود.

میراسماعیلی ادامه داد: مسابقات از ساعت ۱۴ تا ۱۶ ادامه پیدا خواهند کرد و ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ افتتاحیه این مسابقات آغاز خواهد شد.

وی از حضور وزیر ورزش و جوانان برای تماشای مسابقات جهانی کوراش ۲۰۱۵ خبر داد و عنوان کرد: از ساعت ۱۷:۳۰ فردا نیز مسابقات ما قبل فینال و فینال نیز برگزار خواهند شد.

این قهرمان لرستانی اسبق جودوی جهان یادآور شد: روز دوم این مسابقات از ساعت هشت صبح آغاز خواهد شد و اختتامیه این مسابقات ساعت ۲۰ روز جمعه انجام می شود.

میراسماعیلی با اشاره به اینکه مسابقات ما قبل فینال و فینال از شبکه های سه سیما، شبکه ورزش و شبکه استانی افلاک به صورت زنده پخش خواهد شد اضافه کرد: چند شبکه رادیویی نیز مسابقات فینال و ما قبل فینال را به صورت زنده گزارش خواهند کرد.