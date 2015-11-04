۱۱ شهر در آینده نزدیک در کرمان گازرسانی می شوند

محمد علی ودیعتی در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از برنامه های شرکت گاز استان کرمان توسعه شبکه توزیع گاز است و به زودی این روند در یازده شهر استان کرمان اجرا خواهد شد.

وی شهرهای سردسیر را در اولویت دانست و افزود: گلزار، رودبار، دهج و جوزم، هنزار، هجدک، ارزوئیه، راین، گلباف، بم و درب‌بهشت در دستور کار قرار دارند.

وی از گازرسانی به گلباف و راین در آینده نزدیک خبر داد و افزود: مردم این دو شهر سردسیر به زودی از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته شهر بم نیز در سال جاری به شبکه توزیع گاز استان کرمان متصل خواهد شد.

وی همچنین گازرسانی به شهرهای جیرفت، عنبرآباد، منوجان، قلعه گنج، فهرج و ریگان و دورساری و مردهک را نیز در دست بررسی دانست.

وی ادامه داد: ۵۵۸ روستا در استان هم اکنون از این نعمت بهره می برند و کار توسعه شکبه گاز در روستاها نیز در حال پیگیری است.