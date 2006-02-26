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۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۳۷

ترقه بازي كودكان تهراني 30 ميليون ريال خسارت به بار آورد

ترقه بازي كودكان تهراني 30 ميليون ريال خسارت به بار آورد

آتش بازي چند كودك با استفاده از ترقه باعث آتش سوزي در يك منزل مسكوني واقع در خيابان امام خميني(ره) تهران شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان آتش نشاني تهران اعلام كرد: اين حادثه صبح روز گذشته در طبقه سوم يك مجتمع مسكوني رخ داد كه با تلاش نيروهاي آتش نشاني ايستگاه 52 ، 8 و يك اين سازمان ، خاموش و از سرايت آن به منازل مجاور جلوگيري به عمل آمد.

در بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد ، بچه ها در داخل منزل اقدام به ترقه بازي نموده و همين امر باعث بروز و گسترش حريق گرديد. خوشبختانه حضور سريع و به موقع ماموران آتش نشاني در محل مانع از گسترش اين حريق شد و خسارت جاني به بار نيامد اما بيش از 30 ميليون ريال از وسايل منزل بر اثر آتش سوزي از بين رفت.

رئيس اداره بررسي علل حريق و حوادث سازمان آتش نشاني تهران در خصوص وقوع اين گونه حوادث اظهار داشت: كارشناسان سازمان هر ساله با نزديك شدن چهارشنبه آخر سال مكرر از طريق رسانه ها در خصوص كنترل كودكان و جلوگيري از بازي كردن آنان با آتش و ترقه تاكيد نموده اند ، كودكان و نوجوانان در اين مواقع همواره يكي از عوامل مهم ايجاد حوادث ناشي از مواد محترقه و نيز ايجاد حريق در اماكن مختلف خصوصاً در منازل مسكوني بوده اند و اين مشكل جز با آموزش اين قشر و كنترل آنها توسط والدين و مربيان آموزشي برطرف نخواهد شد. 

مهندس عرب زاده افزود: توصيه آتش نشاني به والدين و مربيان اين است كه مواد آتش زا مانند كبريت و نيز مواد محترقه به ويژه ترقه هاي غير استاندارد را در معرض دسترس كودكان و نوجوانان قرار ندهند و همچنين آنها را در منزل و به خصوص در مكان هاي خلوت مانند زير زمين و انباري ها تنها نگذارند و خود نيز همواره خطرات بازي با اين گونه وسايل را به كودكان و نوجوانان يادآور شوند.

وي در ادامه گفت: اضافه بر اينها يك خاموش كننده دستي تهيه و در واحدهاي مسكوني خود به صورت قابل استفاده و آماده در دسترس داشته باشند و با طرز استفاده و كاربري آن كاملاً آشنا باشند تا در مواقع بروز هرگونه خطر حريق امكان برخورد و مقابله با آن را داشته باشند و از توسعه و تبديل آن به يك حريق گسترده ممانعت نمايند.

 

کد مطلب 295841

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