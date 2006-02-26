ترقه بازي كودكان تهراني 30 ميليون ريال خسارت به بار آورد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان آتش نشاني تهران اعلام كرد: اين حادثه صبح روز گذشته در طبقه سوم يك مجتمع مسكوني رخ داد كه با تلاش نيروهاي آتش نشاني ايستگاه 52 ، 8 و يك اين سازمان ، خاموش و از سرايت آن به منازل مجاور جلوگيري به عمل آمد.

در بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد ، بچه ها در داخل منزل اقدام به ترقه بازي نموده و همين امر باعث بروز و گسترش حريق گرديد. خوشبختانه حضور سريع و به موقع ماموران آتش نشاني در محل مانع از گسترش اين حريق شد و خسارت جاني به بار نيامد اما بيش از 30 ميليون ريال از وسايل منزل بر اثر آتش سوزي از بين رفت.

رئيس اداره بررسي علل حريق و حوادث سازمان آتش نشاني تهران در خصوص وقوع اين گونه حوادث اظهار داشت: كارشناسان سازمان هر ساله با نزديك شدن چهارشنبه آخر سال مكرر از طريق رسانه ها در خصوص كنترل كودكان و جلوگيري از بازي كردن آنان با آتش و ترقه تاكيد نموده اند ، كودكان و نوجوانان در اين مواقع همواره يكي از عوامل مهم ايجاد حوادث ناشي از مواد محترقه و نيز ايجاد حريق در اماكن مختلف خصوصاً در منازل مسكوني بوده اند و اين مشكل جز با آموزش اين قشر و كنترل آنها توسط والدين و مربيان آموزشي برطرف نخواهد شد.

مهندس عرب زاده افزود: توصيه آتش نشاني به والدين و مربيان اين است كه مواد آتش زا مانند كبريت و نيز مواد محترقه به ويژه ترقه هاي غير استاندارد را در معرض دسترس كودكان و نوجوانان قرار ندهند و همچنين آنها را در منزل و به خصوص در مكان هاي خلوت مانند زير زمين و انباري ها تنها نگذارند و خود نيز همواره خطرات بازي با اين گونه وسايل را به كودكان و نوجوانان يادآور شوند.

وي در ادامه گفت: اضافه بر اينها يك خاموش كننده دستي تهيه و در واحدهاي مسكوني خود به صورت قابل استفاده و آماده در دسترس داشته باشند و با طرز استفاده و كاربري آن كاملاً آشنا باشند تا در مواقع بروز هرگونه خطر حريق امكان برخورد و مقابله با آن را داشته باشند و از توسعه و تبديل آن به يك حريق گسترده ممانعت نمايند.