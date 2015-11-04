لاریجانی با آیات عظام شبیری و موسوی اردبیلی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی عصر چهارشنبه با حضور در بیت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در قم، ضمن عیادت و پیگیری وضعیت جسمانی این مرجع عالیقدر جهان تشیع، با وی دیدار و گفتگو کرد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور در این دیدار به تشریح شرایط و فعالیت گروه‌های ترویستی در کشورهای منطقه و آخرین وضعیت کشورهای درگیر با این پدیده شوم پرداخت.

وی همچنین توضیحاتی درخصوص پرونده هسته‌ای و تعهدات کشورهای غربی و ایران در قبال این توافق‌نامه ارائه کرد.

لاریجانی در پایان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، گفت: نمایندگان مجلس دغدغه زیادی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور دارند. در این شرایط حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای رونق تولید، اشتغالزایی برای جوانان و مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی کشور بسیار ضروری است.

دیدار لاریجانی با آیت‌الله موسوی اردبیلی

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین عصر چهارشنبه با آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به شرایط و فعالیت‌های گروه‌های تکفیری و تروریستی در کشورهای خاورمیانه، آخرین وضعیت بحران‌های منطقه را تشریح کرد.

لاریجانی همچنین گزارشی درخصوص پرونده هسته‌ای و توافقات صورت گرفته ارائه داد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در این دیدار نیز با بیان اینکه بهبود شرایط زندگی مردم از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان مجلس است، به تشریح شرایط اقتصادی کشور پرداخت و گفت: قطعاً حمایت از تولید داخلی، بهبود شرایط کسب و کار و همچنین به‌کارگیری بخش خصوصی در پروژه‌ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور تأثیرگذار است.

لاریجانی همچنین غروب پنج‌شنبه با حضور در بیت خانواده روحانی، با اعضای این خانواده دیدار و گفتگو کرد.