پوتین همچنان قدرتمند ترین مرد جهان/ مرکل از اوباما پیشی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه امسال نیز عنوان قدرتمندترین سیاستمدار مرد جهان را از آن خود کرد. نشریه فوربس این مطلب را با انتشار فهرستی از قدرتمندترین مردان و زنان جهان در سال ۲۰۱۵ در زمینه های مختلف اعلام کرد.

بر این اساس «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان امسال توانست «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریا را پشت سر گذاشته و رتبه دوم این فهرست را از آن خود کند.

فوربس در این رابطه نوشت: مرکل نماد اتحادیه اروپا با ۲۸ عضو آن است و تصمیماتش برای حل بحران مالی اروپا موجب پیشرفت وی در این فهرست شده است.

این نشریه در خصوص پوتین نیز نوشت: پوتین جزو معدود افرادی در جهان است که می تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد.بر این اساس با وجود واکنش های بین المللی و تهدیدها، پوتین کریمه را به روسیه ملحق کرد و همچنان در حال گسترش نفوذ خود در خارج از روسیه است..

