رئیس دوما: بحران های منطقه ناشی از مداخله های خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «سرگئی ناریشکین» رئیس مجلس دومای روسیه با «محمد العربی ولید خلیفه» رئیس شورای ملی الجزایر دیدار و گفتگو کرد.

وی در کنفرانس خبری پس از این دیدار گفت: آنچه که در خاورمیانه رخ می دهد نتیجه مداخله های خارجی است. ناریشکین با اشاره به پیامدهای ناگوار مداخله های غرب در

امور کشورهایی مانند سوریه و لیبی، از کشته شدن هزاران نفر بر اثر بروز درگیری ها در این دو کشور ابراز تاسف کرد. ناریشکین همچنین از مواضع مشترک روسیه و الجزایر در نبرد با تروریسم خبر داد.

رییس مجلس دومای روسیه برای دیدار و گفتگو با مقامات الجزایری در مورد تروریسم در سوریه و لیبی و نقش تعیین کننده این کشور در تامین امنیت و ثبات در منطقه ساحل، به الجزیره سفر کرده است.