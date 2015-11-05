پروژه تولید «مرغ بدون آنتی بیوتیک» در آمل بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهره‌برداری از پروژه بزرگ تولید مرغ بدون آنتی‌بیوتیک چهارشنبه شب در شرکت گوشت سفید زربال شهرستان آمل برگزار شد.

قائم‌مقام بنیاد شهید کشور در این مراسم با بیان اینکه شرکت تولید گوشت سفید زربال امروزه به برندی در صنعت طیور تبدیل شده است، عنوان کرد: این شرکت گوشتی را باید در دیگر شهرهای استان مازندران گسترش داد چرا که این مجموعه باعث توسعه صنعت طیور در منطقه شده است.

حجت‌الاسلام سید حبیب‌الله حسنی تصریح کرد: از مدیران مجموعه تولید گوشت سفید زربال درخواست می‌کنم با ایجاد اتاق فکر در این مجموعه آخرین دستاوردهای علمی منطقه را در پرورش طیور به کار بگیرند.

قائم‌مقام سرپرست بنیاد شهید کشور بابیان اینکه مجموعه تولید گوشت سفید زربال متعلق به یک شخص نیست، گفت: این مجموعه به همه مردم تعلق دارد و اگر به‌خوبی نگهداری نشود باید فعالیت‌های این مجموعه را در استان دیگری شاهد باشیم.

حجت‌الاسلام حسنی با اعلام اینکه شرکت تولید گوشت سفید زربال در سال گذشته با روزهای تلخی مواجه بوده است، عنوان کرد: این مجموعه در تاریخچه خود با نوسانات بسیاری روبه‌رو بوده ولی امروزه در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.

قائم‌مقام سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه مجموعه تولید گوشت سفید زربال یکی از واحدهای اقتصادی بنیادشهید و امور ایثارگران بوده است، بیان داشت: بیش از ۴۰ سال از عمر این تشکیلات می‌گذرد.

وی با اشاره به بهره‌برداری از پروژه تولید گوشت سفید بدون آنتی‌بیوتیک، اذعان داشت: امروزه یکی از مشکلات مواد غذایی موضوع سرطان‌ها بوده که با بهره‌برداری از این پروژه و طیور سبز می‌توان برخی از این بیماری‌ها را کاهش داد.

مجموعه تولید گوشت سفید زربال در شهرستان آمل احداث‌شده که این نهاد وابسته به بنیاد شهید و امورایثارگران بوده است.