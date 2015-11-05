تاثیر استفاده زیاد از تلویزیون و کامپیوتر بر سلامت استخوانی پسران

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام آکادمی متخصصان کودکان امریکا استفاده از هر وسیله ای که صفحه نمایش دارد مانند تلویزیون، کامپیوتر و تلفن همراه باید در نوجوانان به حداکثر روزی دو ساعت محدود شود و بچه های زیر دو سال نباید به هیچ وجه از این وسایل استفاده کنند. این توصیه براساس مطالعات زیادی است که بر روی تاثیر منفی استفاده از این وسایل بر سلامت نوجوانان انجام شده است.

مطالعات قبلی نشان داده است که استفاده زیاد از تلویزیون و کامپیوتر و موبایل موجب افزایش اضطراب و فشار خون در آنها می شود. حال در یک تحقیق که توسط محققین نروژی صورت گرفته است ۹۶۱ نوجوان در رده سنی ۱۷-۱۵ سال تحت مطالعه قرار گرفته و میزان استفاده آنها از تلویزیون و کامپیوتر و موبایل و مصرف سیگار و الکل در آنها و میزان مصرف کلسیم و مصرف نوشابه ها و دیگر غذاها و سطح ویتامین D خون آنها بررسی شده است.

میزان فعالیت بدنی این افراد و سپس تراکم استخوان آنها در همه بدن و منجمله لگن هم مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که پسران نوجوان بیش از دختران از کامپیوتر و تلویزیون و موبایل استفاده کرده بودند؛ پسران روزی چهار ساعت و دختران روزی سه ساعت. هرچه استفاده از این وسایل بیشتر بود میزان فعالیت بدنی به همان اندازه کاهش پیدا می کرد.

این مطالعه کاهش تراکم استخوان در پسرانی که زیاد از تلویزیون و کامپیوتر و موبایل استفاده کرده بودند را نشان داد ولی این ارتباط در دختران مشاهده نشد که احتمالا به علت تفاوت در نحوه توزیع چربی در بدن آنها و تفاوت های هورمونی در ایشان است.