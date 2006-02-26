عدم افزايش بودجه 85 قطعا دانشگاه ها را با مشكل مواجه مي كند

دكتر "علي خاكي صديق" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: كسري بودجه 5 ميلياردي دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي به سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام شده و وزارت علوم نيز قول هاي مساعدي در خصوص رفع كسري بودجه به دانشگاه ها داده است.

وي اظهار داشت: در صورت افزايش بودجه در سال 85، دانشگاه ها با مشكل چنداني روبه رو نمي شوند و روند كاهش شهريه نيز اثري بر آنها نمي گذارد اما در غير اين صورت و ايجاد مشكلات مالي، دانشگاه به ناچار پذيرش دانشجو در دوره شبانه را كاهش مي دهند.

رئيس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در پاسخ به دانشجويان معترض به دوره هاي بدون آزمون اين دانشگاه افزود: اطلاعيه پذيرش دانشجويان بدون كنكور در خصوص دوره هاي مجازي دانشگاه در مقطع كارشناسي است. در اين دوره ها داوطلبين با شرط معدل 12 به دوره دانش پذيري وارد شده و پس از اخذ چند واحد و گذراندن يك ترم تحصيلي، با پذيرش در آزمون دانشگاه به دوره دانشجويي وارد مي شوند.

"خاكي صديق" خاطر نشان كرد: دانشگاه بر اساس آئين نامه استعدادهاي درخشان، دانشجويان نخبه حائز شرايط را بدون آزمون در مقطع دكتري و كارشناسي ارشد در تمامي رشته هاي مي پذيرد.