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۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۴۲

باقر فرزانه امام جمعه موقت مشهد در جمع دانشجويان:

اتحاد ميان مسلمانان بايد كامل تر از گذشته باشد

امام جمعه موقت مشهد گفت: اوضاع امروز جهان اسلام مي طلبد اتحاد ميان مسلمانان كامل تر از قبل باشد و لازمه اين اتحاد بين وحدت و يكپارچگي بيش از ديگر ايام است.

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد ، محمد باقر فرزانه امام جمعه موقت مشهد با بيان اين مطلب افزود : در حال حاضر جهان استكبار بيشترين صف بندي را براي ضربه زدن به جهان اسلام انجام داده است و اتحاد جهان اسلام مي تواند به اين صف بندي خاتمه دهد و در تقابل ميان حق و باطل معنويت در جبهه حق سرمنشاء بسياري از پيروزي ها و افتخارات در جبهه حق مداران است.

وي صبر، بردباري، انديشه مداري و استقامت در راه آرمان هاي اسلام را زمينه ساز تحقق شعار وحدت كلمه در جبهه مسلمانان دانست و افزود : براي پيشبرد مقاصد اسلام دولتمردان دولت هاي اسلامي بيش از هر چيز بايد به نيروي اسلام و جامعه مردم سالار خود تكيه كند و مردم بلاد اسلام نيز لازم است همانند گذشته اتحاد را مرز استواري خود بدانند و فرهنگ شهادت طلبي و جهاد را نيز در انديشه خود نهادينه سازند.

امام جمعه موقت مشهد افزود : قرآن به شما مي گويد اگر مقاومت كنيد و اين مقاومت از روي آگاهي و دانش باشد هيچ ضرري به شما نخواهد رسيد، زيرا كه خداوند حامي شماست و همچنين بدانيد كه آينده شما از گذشته روشن تر است و قدرتتان بيشتر از ديروز است.

کد مطلب 295853

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