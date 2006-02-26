اختصاص 600 ميليون تومان اعتبار براي انجمن هاي علمي گروه پزشكي / تضمين سلامت آزمون دستياري توسط ناظران دوگانه

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر كامران باقري لنكراني امروز در حاشيه اجلاس سالانه انجمن هاي علمي پزشكي در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: فضاي ارتباط با انجمنهاي علمي در وزارت بهداشت ايجاد يك تعامل مثبت است تا براي انجام فعاليت هاي پزشكي از يك پشتوانه علمي برخوردار شويم.

14 انجمن علمي مجوز دريافت كردند

وي در پاسخ به اين سئوال كه انجمن هاي علمي با تاسيس در وزارت بهداشت به علت تصدي گري دولت پيش مي روند گفت: با توجه به مصوبه شواري عالي انقلاب فرهنگي، وزرات بهداشت اين اختيار را دارد كه مجوز تاسيس اين انجمن هاي علمي را صادر كند. اين در مقايسه با ديگر مراكزي كه بايد از وزارت كشور مجوز دريافت كنند، آسانتر است.

وزير بهداشت ادامه داد: از زمان تقاضا تا زمان جواب نهايي براي تاسيس انجمن علمي كمتر از 2 ماه به طول مي انجامد. در سال جاري نيز 14 انجمن از وزارت خانه مجوز دريافت كرده اند و به طور كلي فضاي انجمن هاي علمي فضاي مثبتي است.

آزمون دستياري در سلامت كامل برگزار مي شود

وي در خصوص سلامت آزمون دستياري سال تحصيلي جاري گفت: تلاش هاي جدي صورت گرفته است تا اين آزمون در سلامت كامل برگزار شود. فرآيند تكثير، توزيع و طراحي سئوالات به صورت بي نظير توسط ناظرين انجام مي گيرد و در همه استان ها ناظران دوگانه اي وجود دارد تا بر كار ديگر نظارت كنند.

لنكراني درخصوص طرح جامع سلامت بيماران رواني گفت: اين طرح توسط جمع محدودي از صاحب نظارت نوشته شده اما به تصويب مراجع قانوني نرسيده است.

سلامت روان به نظام شبكه سلامت اضافه مي شود

وي اضافه كرد: در اين مدت تلاش شده بحث سلامت روان به نظام شبكه سلامت اضافه شود كه حركت هاي نخستين در اين زمينه آغاز شده است.

لنكراني در خصوص آنفلونزاي پرندگان گفت: به غير از يك مورد مرگ در تالاب انزلي مورد ديگري مشاهده نشده و تمامي اقدامات نشان دهنده نمونه هاي منفي بوده است.

وزير بهداشت اضافه كرد: ما تمام وقايع را رصد كرده ايم و مراقبت هاي روزانه انجام مي دهيم.



وي افزود : پيش بيني براي دارو در مورد رويت احتمالي بيماري انفلونزاري پرندگان در كشورهاي مختلف متفاوت است و در ايران بر اساس اصول علمي پيش بيني لازم انجام شده است. بايد توجه داشت كه برخي در مورد دارو درخواست هاي القايي دارند.

لنكراني تاكيد كرد: طيور خانگي بايد داراي شرايط نگهداري خاص باشند تا كمترين ارتباط با مرغان مهاجر را داشته باشند.