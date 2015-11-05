اعزام تیم بوکس بزرگسالان کرمانشاه به مسابقات قهرمانی کشور

خدر ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام تیم بوکس بزرگسالان استان کرمانشاه برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی شهرستان ارومیه خبر داد.

وی افزود: علیرضا کریمی در ۵۶ کیلوگرم، عرفان سلیمی در ۶۰ کیلوگرم، آرمان واحدی در ۶۴ کیلو، بیژن کسایی در ۶۹ کیلو، عباس افشارنیا در ۷۵ کیلو، مهرداد عظیمی در ۸۱ کیلو و سالار غلامی در ۹۱ کیلوگرم اعضای تیم بوکس بزرگسالان استان کرمانشاه هستند.

ولدی بیان کرد: همچنین سعید نورایی در مثبت ۹۱ کیلوگرم تیم بوکس بزرگسالان استان کرمانشاه را در این دوره از رقابتها همراهی می‌کند.

وی رامین حدادیان را سرمربی و عباس عزیزی را مربی تیم استان نام برد و گفت: اسفندیار محمدی نیز سرپرستی تیم را بر عهده دارد و احسان کرمی نیز به عنوان داور حضور خواهد یافت.

دبیر هیئت بوکس استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: مسابقات بوکس قهرمانی کشور از روز جمعه ۱۵ آبان ماه با حضور تیم هایی از استان های مختلف کشور آغاز خواهد شد.