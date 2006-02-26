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۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۲۶

در ديدار معاون رئيس جمهور با عبدالله دوم؛

پيام دكتر احمدي نژاد تسليم شاه اردن شد

پيام دكتر احمدي نژاد تسليم شاه اردن شد

اسفنديار رحيم مشايي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي ايران با شاه اردن ديدار و پيام دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران را به عبدالله دوم تسليم كرد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، رحيم مشايي در صدر هياتي به منظور شركت در اجلاس "سفر و گردشگري خاورميانه 2006 كه در روزهاي هفتم و هشتم اسفند در امان برگزار مي ‌شود، به اردن سفر كرده است .

در اين ديدار كه پيام محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري نيز تسليم عبدالله دوم شد، شاه اردن اظهار اميدواري كرد كه روابط دو كشور در زمينه ‌هاي مختلف گسترش يابد .

رحيم مشايي با محكوم كردن اهانت به مقدسات اسلامي چه آنچه كه در اروپا عليه پيامبر بزرگوار اسلام (ص) اتفاق افتاد و چه آنچه كه در عراق در خصوص اهانت به مراقد مقدس امامان شيعه روي داد ، خواستار هماهنگي و رايزني مستمر دو كشور شد .

عبدالله دوم همچنين در اين ديدار بر گسترش روابط جهانگردي دو كشور تاكيد كرد.

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي نيز در اين ديدار كه وزير امور خارجه اردن نيز حضور داشت ، با ارايه آخرين مواضع جمهوري اسلامي پيرامون مسايل منطقه‌اي از جمله عراق ، بر وحدت نظر كشورهاي همسايه اين كشور و لزوم تبادل نظر پيرامون حفظ وحدت داخلي و ايجاد امنيت و ثبات در عراق تاكيد كرد.

رحيم مشايي همچنين روابط توريستي دو كشور را زمينه مناسبي در گسترش شناخت مردم دو كشور نسبت به يكديگر برشمرد.

کد مطلب 295858

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