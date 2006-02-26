"طبيب زاده" مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امورزنان و خانواده شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، رئيس جمهور درحكم انتصاب خانم دكتر طبيب زاده ضمن تشكر و قدرداني از زحمات خانم دكتر سلطانخواه، توجه به جايگاه محوري خانواده به عنوان كانون مهر و پرورش انسان متعالي و اهتمام در اجراي اصول چهار گانه دولت اسلامي با تاكيد برمحوريت خانواده و معرفي شان و منزلت زن به عنوان تراز جامعه اسلامي را زا اهم برنامه ها و وظايف مركز امور زنان و خانواده بر شمرده است.

متن كامل اين حكم بدين شرح است:

بسم الله الرحن الرحيم

سركار خانم دكتر زهره طبيب زاده نوري

از آنجا كه بر اساس تفسير مجلس شوراي اسلامي، سركار خانم دكتر سلطانخواه به منظور استمرار خدمت درشوراي اسلامي شهر تهران از مشاورت رئيس جمهور و رياست مركز امور زنان و خانواده استعفا كرده اند، با تشكر و قدرداني از زحمات ايشان، جنابعالي را كه از بانوان انيدشمند، عالم وبرخوردار از سوابق ارزشمند دفاع از مباني انقلاب اسلامي در عرصه هاي مختلف بوده ايد، به عنوان "مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور زنان و خانواده" بر مي گزينيم.

اميدوارم با اتكال به خداوند متعال بتوانيد نقش ممتاز زنان را در عرصه هاي مختلف علمي، فرهنگي ، سياسي و اجتماعي صيانت و تقويت كرده واز همه ظرفيت برنامه ريزي و اجراي دولت براي ارتقا اين جايگاه متعالي بهره گيريد.

توجه به جايگاه محوري خانواده به عنوان كانون مهر و پرورش انسان متعالي و عنصر اصلي در بقاي سلامت و اخلاق در جامعه از اهم برنامه ها و اهتمام در برنامه ريزي واجرا بر مبناي اصول چهارگانه دولت اسلامي؛ عدالت گستري, مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و تعالي مادي و معنوي كشور با تاكيد بر محوريت خانواده و معرفي شان و منزلت زن به عنوان تراز جامعه اسلامي وظيفه اصلي آن مركز خواهد بود.